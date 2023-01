Milan-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

Big match della diciassettesima giornata di campionato, la Roma sfida a San Siro il Milan campione d'Italia per centrare la seconda vittoria consecutiva del 2023. Dopo il successo a fatica contro il Bologna all'Olimpico, la squadra di José Mourinho (squalificato, in panchina Foti) cerca punti contro i rossoneri reduci dall'importante vittoria per 2-1 contro la Salernitana per la lotta alla zona Champions League.