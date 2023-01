Roma-Genoa diretta: ora LIVE la partita di oggi

20:00

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Smalling, Celik, Vina, Camara, Spinazzola, Cristante, Tahirovic, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Dybala, Belotti.

All. Mourinho.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda.

A disp.: Semper, Agostino, Criscito, Strootman, Aramu, Gudmundsson, Jagiello, Ilsanker, Frendrup, Matturro, Lipani, Puscas.

All. Alberto Gilardino

19:30

Strootman: "L'Olimpico è casa mia"

Le parole dei Kevin Strootman, avversario ed ex della Roma. Il centrocampista olandese ricorda il suo passato in giallorosso.

19:15

Roma, l'Olimpico ancora sold out

Altri 60mila spettatori allo stadio per sostenere la squadra anche in Coppa Italia. Sono diciannave i sold out consecutivi per i giallorossi, inebriati dalla spinta emotiva di Mourinho e dalla voglia di tifare la squadra.

19:00

Dybala, cerimonia per la celebrazione del Mondiale

Questa sera prima della partita la Roma consegnerà a Dybala una targa per celebrare la sua vittoria del Mondiale con la maglia dell'Argentina.

Roma - Stadio Olimpico