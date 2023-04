Diretta Roma-Feyenoord, il prepartita: segui la giornata LIVE

Ci siamo, è il giorno di Roma-Feyenoord , sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Allo Stadio Olimpico i giallorossi di Mourinho sono chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata, per conquistare un posto in semifinale. Segui la cronaca in diretta.

La Joya, come annunciato poi da Mourinho in conferenza stampa, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo ieri. Ma non è sicuro della presenza.

12:35

Cristante: "Rigore? Ecco cosa farei..."

Le parole del centrocampista giallorosso ai microfoni di Sky: "Stiamo facendo sempre meglio, stiamo trovando più continuità ed equilibrio. Rigore contro il Feyenoord? Ecco cosa farei...". (LEGGI TUTTO)

12:25

Mourinho chiede il supporto dei tifosi

"Possiamo contare su uno stadio che vorrà giocare con noi. I nostri tifosi sanno la differenza tra essere allo stadio e giocare con noi. Non solo sventolare una bandiera ma proprio scendere in campo insieme a noi. Massimo rispetto per il Feyenoord, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi e nei miei tifosi". Queste le parole del tecnico portoghese nella conferenza stampa di ieri.

12:15

Roma-Feyenoord, dove vederla

Scopri dove vedere in diretta la partita Roma-Feyenoord, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (LEGGI TUTTO)

12:10

Mourinho sulle condizioni di Dybala

Così lo Special One, ieri in conferenza stampa: "Può giocare? Onestamente non lo so, oggi c'era ma per un allenamento a bassa intensità. Gli abbiamo concesso 24 ore per capire bene le sue condizioni, domani ci alleneremo bene e capiremo se può giocare. Per me l'importante è se sta bene o no. Se è in dubbio sarà sempre in dubbio. Se non sta bene non gioca per non rischiare di perdere un cambio. Se va in panchina ed entra e si fa male, diventa una situazione difficile. La sola mia domanda è se gioca o non gioca. Non abbiamo tante opzioni e magari in situazione estrema dico che è impossibile che non possa andare in panchina e nei limiti non dico se può giocare.

12:00

Roma, obiettivo terza semifinale di fila

Rimontando il Feyenoord, la Roma raggiungerebbe la settima semifinale nella sua storia in competizioni UEFA e la terza semifinale nelle ultime tre stagioni a livello europeo, dopo quella contro il Manchester United di Europa League e quella contro il Leicester della scorsa stagione di Conference League.

11:50

Dybala fa sperare i tifosi: l'indizio social

Continuano a tenere banco in casa Roma le condizioni di Dybala, con Mourinho che ha dichiarato di non essere ancora sicuro sulla sua presenza o meno per la decisiva sfida col Feyenoord. Intanto la Joya, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, sta facendo ben sperare i tifosi. (LEGGI TUTTO)

11:45

Tensione a Roma

Nonostante il divieto di assistere alla gara di stasera tra i giallorossi di Mourinho e la formazione olandese, i sostenitori del Feyenoord sono arrivati nella Capitale, nei pressi del Colosseo. Crca duecentro ultras della Roma, incappucciati, con sciarpe e bastoni, hanno cercato di raggiungere una trentina di olandesi. (LEGGI TUTTO)

11:35

Roma-Feyenoord, la probabile formazione di Mourinho

Ecco il possibile undici titolare scelto dallo Special One, in campo con un 3-5-2.