Everton-Roma diretta: segui l'amichevole di oggi live

LIVERPOOL - La Roma affronta l'Everton in un'amichevole in famiglia. I Toffees, così come i giallorossi, sono di proprietà dei Friedkin, che assisteranno alla sfida sperando di vedere un'ottima prestazione da parte di entrambe le squadre. La prima trasferta inglese di questo precampionato non ha sorriso al gruppo guidato da Gasperini, che ha perso per 4-0 contro l'Aston Villa di Emery. Il primo passaggio a vuoto della Roma in un'estate che fino a mercoledì aveva visto i giallorossi mettere in serie tre vittorie consecutive tra Kaiserslautern, Cannes e Lens. Discorso opposto per l'Everton che, dopo due sconfitte con Bournemouth e West Ham, domenica scorsa ha strappato un pareggio al Manchester United. Segui l'amichevole tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.