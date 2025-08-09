Everton-Roma diretta: segui l'amichevole di oggi live

LIVERPOOL - La Roma affronta l'Everton in un'amichevole in famiglia. I Toffees, così come i giallorossi, sono di proprietà dei Friedkin, che assisteranno alla sfida sperando di vedere un'ottima prestazione da parte di entrambe le squadre. La prima trasferta inglese di questo precampionato non ha sorriso al gruppo guidato da Gasperini, che ha perso per 4-0 contro l'Aston Villa di Emery. Il primo passaggio a vuoto della Roma in un'estate che fino a mercoledì aveva visto i giallorossi mettere in serie tre vittorie consecutive tra Kaiserslautern, Cannes e Lens. Discorso opposto per l'Everton che, dopo due sconfitte con Bournemouth e West Ham, domenica scorsa ha strappato un pareggio al Manchester United. Segui l'amichevole tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:00
El Shaarawy: "Non avrei mai immaginato di essere uno dei capitani della Roma"
Il Faraone parla a cuore aperto attraverso i canali social del club giallorosso: dalla preparazione con Gasperini alle tappe della sua carriera fino agli interessi personali. LEGGI L'INTERVISTA
14:50
Dai fedelissimi di Gasperini ai giocatori in ritardo e quelli in uscita: la situazione in casa Roma
Manca sempre meno all'inizio del campionato e Gasperini sta portando avanti le sue valutazioni sugli attuali componenti della rosa giallorossa. Scopri quali sono i promossi e i bocciati dal tecnico.
14:40
Dybala e Ranieri ad Anfield: la Roma ricorda Diogo Jota
Prima dell'amichevole con l'Everton, la Joya e il senior advisor giallorosso, insieme al ds Massara, sono passati dallo stadio del Liverpool per rendere omaggio al calciatore portoghese scomparso in un tragico incidente. LEGGI L'ARTICOLO
14:25
Everton-Roma: la probabile formazione di Gasperini
Da Ghilardi a Ferguson: in attesa delle formazioni ufficiali scopri quali potrebbero essere le scelte del tecnico giallorosso.
14:17
Dove vedere Everton-Roma in tv? Dazn o Sky
Nuovo test precampionato per la squadra di Gian Piero Gasperini, impegnata in Inghilterra contro la formazione di Moyes. SCOPRI COME VEDERE LA SFIDA
Hill Dickinson Stadium, Liverpool