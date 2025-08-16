Roma-Neom diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Ultima amichevole estiva per la Roma di Gasperini , che lima i dettagli in vista del debutto in campionato, che vedrà i giallorossi ospitare all'Olimpico il Bologna . Teatro del test è il Benito Stirpe di Frosinone, mentre l'avversario di turno è la misteriosa formazione saudita del Neom SC , nata dalle ceneri dell'Al-Suqoor e originaria di Tabuk, ma destinata a far riferimento ad una città che... ancora non esiste. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

16:19

Tre le stelle del Neom

Oltre al tecnico Galtier, allenatore pluridecorato in Francia con Lille e Psg, sono tre i giocatori conosciuti dalle nostre parti: Hegazy, difensore egiziano ex di Perugia e Fiorentina, Benrahma, trequartista della nazionale algerina con esperienze in Francia e in Inghilterra, e soprattutto Lacazette, attaccante di razza da 300 gol in carriera tra Ligue 1 e Premier League.

16:11

L'undici ufficiale del Neom di Galtier

NEOM (4-4-1-1): Bulka; Malik, Hegazy, Zeze, Abdi; Bouabre, Koné, Abbas, Benhrama; Hajji; Lacazette. All: Galtier

16:06

Pellegrini sempre più lontano

Tra gli assenti a Frosinone, oltre a Kumbulla, ormai ad un passo dal Mallorca, ed a Salah-Eddine, cui verrà trovata una sistemazione, c'è anche quella del convalescente Lorenzo Pellegrini, che pare sempre più ai margini del progetto giallorosso. LEGGI QUI

16:01

La panchina giallorossa

Non solo Koné, questa l'intera panchina a disposizione di Gasperini: Vasquez, Zelezny, Celik, Lulli, Hermoso, Wesley, El Aynaoui, Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Baldanzi.

15:55

Koné parte dalla panchina

A centrocampo, nell'undici iniziale giallorosso, non ha trovato spazio Manu Koné, negli ultimi giorni al centro delle notizie sul calciomercato, riguardo un suo possibile passaggio all'Inter. Voce che poi ha perso consistenza. APPROFONDISCI

15:51

La formazione ufficiale della Roma

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N'Dicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson. All: Gasperini

15:45

Gasperini schietto con i Friedkin

Una delle certezze già acquisite in casa Roma è quella della chiarezza nei rapporti: anche in questa delicata fase di mercato, Gasperini è stato molto schietto con la proprietà. LEGGI QUI

15:40

Roma tra campo e mercato: la situazione Bailey

Mentre la Roma resta concentrata sul campo, in vista del via alla Serie A, il club lavora sul mercato. Ci sono novità per Bailey. APPROFONDISCI

15:35

Roma-Neom, come seguirla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta del match di Frosinone tra Roma e Neom sul sito del Corriere dello Sport-Stadio, ma anche in tv e streaming. LEGGI QUI

15:30

I convocati di Gasperini per l'ultima amichevole

Per l'ultimo test precampionato, Gasperini ha convocati tutti i giocatori in rosa, eccezion fatte per due elementi, fuori dal progetto tecnico e prossimi all'uscita. TUTTI I DETTAGLI

Benito Stirpe, Frosinone