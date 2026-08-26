Perfetti insieme

La “prima” di campionato è sempre un punto interrogativo . Perché tu allenatore presumi che la tua squadra stia a un buon livello di preparazione e invece, con i tre punti in palio dopo settimane di amichevoli più o meno senza senso, ti accorgi che c’è ancora molto lavoro da portare a termine. Così come potresti avere una sorpresa al contrario: temi (tu allenatore) che il gruppo sia ancora indietro e invece te lo ritrovi gagliardo e tosto come neppure nei sogni a colori fatti a cavallo di Ferragosto. Si dice che la forma campionato si va trovando con il passare delle partite; che in agosto non si può (non si deve, anzi) correre con una brillantezza destinata fatalmente a scemare con l’avvicinarsi dell’inverno e che se qualcosa non va è essenzialmente colpa di una preparazione ancora da completare. In realtà, è (come al solito) il risultato - anche della “prima” - a orientare pareri e giudizi. È andata bene? Vuol dire che in estate (ma perché, siamo già a due passi dal Natale?) tutto è filato via secondo programmi. Non è andata bene? Nulla di preoccupante, ci sono ancora gli ombrelloni aperti sulle spiagge e perciò non è vero calcio.

Poi, c’è la Roma . Che 92 giorni dopo il bacio d’addio di El Shaarawy a Verona , contro la Fiorentina è ripartita esattamente dal punto in cui l’avevamo lasciata . Squadra già in salute con meccanismi oliati, sicura di sé, cosciente della propria forza, padrona della situazione. Una Roma che in avvio si è presentata con un solo nuovo, Mora (Lulli sta a Trigoria da una vita), più la Banda dei Soliti Noti guidata da quei due, Paulo & Donny, che sembrano nati per giocare l’uno accanto all’altro e/o l’uno per l’altro . Che spettacolo, amici… Più che una coppia danno l’idea di essere un corpo unico, con un’anima poetica, ammaliante, quasi delicata e un’altra di pura sostanza, torva e feroce il giusto .

Contro la Fiorentina una passeggiata di salute tra gli applausi

E così la “prima” di campionato, che spesso è un punto interrogativo, per la Roma si è trasformata in una passeggiata di salute tra gli applausi. Con la Viola devastata sul piano del gioco e soprattutto del ritmo. Il gruppo di Gian Piero Gasperini ormai sa perfettamente cosa fare, quando farlo e soprattutto come e con chi farlo. Segno che il lavoro di GPG nei mesi passati ha lasciato tracce profonde, indelebili. Squadra di personalità, spavalda al punto giusto. Padrona della situazione, come detto, in entrambe le fasi di gioco. Con una novità tattica (tridente d’attacco capovolto) che non ha creato alcun tipo di impaccio. Anzi.

La Roma è incompleta: attesa per Mister X

E pensare che GPG non aveva a disposizione Molina, Rensch, Pellegrini, Oosterwolde e Mister X. Eppure i cambi sono stati di enorme qualità. La conferma che l’abbondanza non potrà mai essere un problema, che rappresenta sempre una risorsa. A patto di saperla gestire, e - in questo - Gasp è un maestro. Mister X, dicevamo. C’è ancora tempo per operare sul mercato. La Roma, per diretta ammissione di Gasperini, è incompleta. Il tecnico, ad esempio, ha chiesto un attaccante di piede destro da piazzare a sinistra circa un anno e mezzo fa e ancora non è stato accontentato. Sarebbe davvero strano, oltre che triste, non ingaggiarlo con tre sessioni di mercato a disposizione. O no?