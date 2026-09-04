La Roma onori Bruno Conti

Esiste il campo ed esiste chi per il campo ha dato la vita. Esiste l’esigenza tecnica ed esiste chi è rimasto negli occhi più a lungo di una lamentela di mercato. Esiste il presente ed esiste la storia. Perché la verità è che sicuramente a questa Roma manca un’ala sinistra, ma in realtà a mancare è molto di più. Manca la sua storia, la sua appartenenza, la visione di chi a Roma è stato e sa cosa significa. Quindi l’assenza non è una casella in una rosa, ma l’omaggio a un’altra ala sinistra che alla Roma ha dedicato vita e carriera consegnandosi corpo, talento e anima per 50 dei cento anni.