“All Inter”. Juventus, allarme plusvalenze

ROMA - “All Inter”. Questo il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' in edicola e dedicato alla società nerazzurra scatenata sul mercato: per portare Antonio Conte allo scudetto il patron Zhang si gioca tutto ed è pronto a regalare al tecnico Eriksen, Spinazzola, Young e Giroud.

Juventus, allarme plusvalenze

Lo spettro del Fair Play Finanziario incombe sulla Juventus. A porre l'accento sulla necessità della società bianconera di fare plusvalenze è stato Paolo Ciabattini consulente Uefa: “Supponendo che che nel 2020 mantenga costi e ricavi uguali – ha spiegato a Radio Punto Nuovo – è obbligata a fare altri 157 milioni di plusvalenze nella campagna acquisti”.

Coppa Italia, il quadro completo

Con la vittoria della Roma 2-0 al Tardini di Parma si è completato il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tutti alle 20.45. La prima a scendere in campo sarà la Lazio che il 21 gennaio sfiderà il Napoli al San Paolo. Il giorno dopo sarà la volta di Juventus-Roma, mentre il 28 il Milan ospiterà il Torino, chiuderà il 29 la gara tra Inter e Fiorentina.

Lazio, Luis Alberto rinnova

Continua l'operazione rinnovi in casa Lazio l'unico dei quattro gioielli biancocelesti che non è stato ancora blindato è Luis Alberto in scadenza 2022. Lo spagnolo guadagna 1,8 milioni netti a stagione ancora lontano dai 3 di Milinkovic ed Immobile. A fine stagione, magari con la Lazio qualificata in Champions League, le parti si incontreranno per troare un accordo. In lista anche Lulic e Parolo in scadenza a giugno.

di Enrico Sarzanini\Edipress