Buffon, Lazio, Napoli e Roma: le ultimissime

Gianluigi Buffon ha deciso: si ritira dal calcio giocato. Dopo aver respinto ogni offerta dai vari club arabi, il portiere ha risolto il contratto con il Parma e ha deciso di non continuare più in campo. Ora non resta che decidere per il suo futuro: tra i tanti possibili scenari, anche un possibile futuro in Nazionale.

Sul sito della Lazio è stato da poco rilasciato un comunicato stampa della società biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”.

Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028. L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota sul sito del club azzurro. Questo il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028".

Mentre la Roma continua a lavorare sul mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante con la possibilità dell'addio di Belotti, anche Tammy Abraham continua a lavorare duramente. L'attaccante inglese prosegue la riabilitazione a Trigoria per riprendersi dal grave infortunio subito all'ultima giornata dello scorso campionato, che lo terrà fuori fino al prossimo anno.