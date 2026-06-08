Pisa, Real Madrid, Milan e Berrettini

Il Pisa non ripartirà da Oscar Hiljemark. Ora è ufficiale l'esonero dell'allenatore svedese, arrivato per sostituire Alberto Gilardino lo scorso 3 febbraio. Il classe '92 non è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza, chiudendo la stagione 2025/26 con l'amara retrocessione in Serie B, alla pari di Verona e Cremonese.

Ibrahima Konaté è ormai prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore francese, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Liverpool, ha firmato un contratto che lo legherà ai Blancos fino al 2030.

Divock Origi si ritira. L'attaccante classe '95, che aveva risolto il contratto con il Milan lo scorso dicembre, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a soli 31 anni, dopo due stagioni vissute lontano dal terreno di gioco.

Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini dopo la grande paura di Parigi, dove è uscito di scena per ritiro nei quarti di finale contro l'altro azzurro Matteo Arnaldi e aveva preoccupato i tifosi con le parole pronunciate al termine del match per spiegare la natura del suo infortunio all'anca. Ora, a distanza di cinque giorni dal ko sulla terra rossa dello Slam parigino, il 30enne tennista romano (risalito dal 105° al 48° posto del ranking Atp), tranquillizza tutti sui suoi profili social e fa rotta sull'erba di Wimbledon