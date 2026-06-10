Torino-Juve, Benfica, Musetti e basket: le ultimissime
Al centro dei riflettori tornano gli scontri tra ultras in occasione del derby tra Torino e Juventus, andato in scena nell'ultima giornata dello scorso campionato, il 24 maggio. Prima della sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino, granata e bianconeri sono venuti in contatto, coinvolgendo anche le forze dell'ordine. I provvedimenti, a settimane di distanza, sono arrivati dal Ministero dell'Interno: trasferte vietate per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. La misura punitiva prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Torino e Juventus disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate.Il divieto riguarderà i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus.
Dopo le voci degli scorsi giorni, è il momento delle ufficialità: Mourinho non sarà più l'allenatore del Benfica. Lo Special One, arrivato a stagione in corso a Lisbona, torna al Real Madrid, come annunciato dallo stesso club portoghese.
Slitta ancora il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino, che non disputa un match dalla sfida di ottavi di finale persa contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia, è alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediato proprio a Roma. Un problema fisico che ha impedito all'azzurro di partecipare al Roland Garros, dove avrebbe dovuto difendere la finale dello scorso anno. Motivo per il quale, in attesa del ritorno alle gara, è sceso alla posizione numero 16 della classifica mondiale.
Si alza il sipario sull'estate 2026 dell'Italbasket. Il ct azzurro Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà lunedì 15 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Roma in vista della terza finestra delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIBA 2027. A disposizione ci sono 16 atleti, che lo staff tecnico potrà decidere di convocare a seconda delle necessità della squadra: i giocatori dell'Olimpia Milano, della Reyer Venezia, della Scaligera Verona e di Valencia - impegnati rispettivamente nei playoff di Serie A, Serie A2 e Liga ACB - potranno raggiungere il gruppo solo al termine degli impegni con i rispettivi club.