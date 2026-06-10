Torino-Juve, Benfica, Musetti e basket: le ultimissime

Al centro dei riflettori tornano gli scontri tra ultras in occasione del derby tra Torino e Juventus, andato in scena nell'ultima giornata dello scorso campionato, il 24 maggio. Prima della sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino, granata e bianconeri sono venuti in contatto, coinvolgendo anche le forze dell'ordine. I provvedimenti, a settimane di distanza, sono arrivati dal Ministero dell'Interno: trasferte vietate per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. La misura punitiva prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Torino e Juventus disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate.Il divieto riguarderà i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus.