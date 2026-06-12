Roma, Juve, CR7 e F1: le ultimissime

Dentro Carnevali, fuori Comolli. Il dirigente francese ha lasciato la Juventus dopo un anno: adesso sono ufficiali le sue dimissioni.

E' un Cristiano Ronaldo pieno di fiducia quello in partenza per il suo sesto mondiale, stella del Portogallo che negli Usa esordirà la prossima settimana, il 17 giugno a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. "Partiamo con grande gioia, sappiamo che i Mondiali sono sempre una competizione speciale e partiamo con grandi speranze. Fisicamente? Sto bene, non avete visto le partite?", ha esordito CR7, facendo da portavoce al gruppo. "La preparazione è stata dura perché abbiamo lavorato sodo. Le vittorie sono arrivate, ma la cosa più importante è quando il pallone inizierà a rotolare il 17, nella prima partita - ha affermato Ronaldo -.

Pirelli estende al 2028 la presenza in Formula 1, rimanendo fornitore unico del FIA Formula One World Championship. La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ha esercitato l’opzione per estendere l’attuale contratto con l’azienda italiana, prorogando, in accordo con FOM e Pirelli, di un anno il ruolo di Global Tyre Partner della Formula 1 e dei campionati collegati.