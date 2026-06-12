Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, Juve, CR7 e F1: le ultimissime

Roma, Juve, CR7 e F1: le ultimissime

Tony D'Amico nuovo ds. Comolli saluta i bianconeri. Le parole di Ronaldo. Piirelli rinnova il contratto di fornitura
2 min
TagsRomajuveCR7

Tony D'Amico il nuovo direttore sportivo della Roma, è ufficiale: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. 

 

Dentro Carnevali, fuori Comolli. Il dirigente francese ha lasciato la Juventus dopo un anno: adesso sono ufficiali le sue dimissioni. 

 

E' un Cristiano Ronaldo pieno di fiducia quello in partenza per il suo sesto mondiale, stella del Portogallo che negli Usa esordirà la prossima settimana, il 17 giugno a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. "Partiamo con grande gioia, sappiamo che i Mondiali sono sempre una competizione speciale e partiamo con grandi speranze. Fisicamente? Sto bene, non avete visto le partite?", ha esordito CR7, facendo da portavoce al gruppo. "La preparazione è stata dura perché abbiamo lavorato sodo. Le vittorie sono arrivate, ma la cosa più importante è quando il pallone inizierà a rotolare il 17, nella prima partita - ha affermato Ronaldo -. 

 

Pirelli estende al 2028 la presenza in Formula 1, rimanendo fornitore unico del FIA Formula One World Championship. La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ha esercitato l’opzione per estendere l’attuale contratto con l’azienda italiana, prorogando, in accordo con FOM e Pirelli, di un anno il ruolo di Global Tyre Partner della Formula 1 e dei campionati collegati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS