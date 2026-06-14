Mondiali, F1, tennis e surf: le ultimissime
Esordio scintillante per la Germania ai Mondiali di calcio 2026, una delle squadre favorite per la vittoria finale. All’Houston Stadium, in Texas, la nazionale di Julian Nagelsmann domina tutta la partita contro il Curaçao, squadra alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, nella prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026. I tedeschi con un devastante 7-1 portano a casa i primi tre punti della Coppa del Mondo.
Apoteosi Ferrari nel Gp di Barcellona, settima tappa del Mondiale di Formula 1 2026. Lewis Hamilton conquista la Catalogna e vince, davanti a George Russell su Mercedes e il campione in carica Lando Norris su McLaren, il primo Gran Premio con la Rossa.
Si interrompe al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lorenzo Sonego all'Atp 500 di Halle. Il tennista piemontese, terza testa di serie del tabellone cadetto, dopo aver battuto Filip Cristian Jianu è uscito di scena ad un passo dal main draw per mano del georgiano.
Pazzesco Leonardo Fioravanti. Il campione azzurro, 28 anni, scrive la storia del surf italiano vincendo la tappa della World Surf League di El Salvador.