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Atalanta, Fiorentina, Real Madrid e Mondiali: le ultimissime

Atalanta, Fiorentina, Real Madrid e Mondiali: le ultimissime

Sarri è il nuovo allenatore dei bergamaschi. Svaligiata la casa di Kean. Cucurella ai blancos. Finita l'odissea dell'Uruguay
3 min
TagsSarriKeanReal Madrid

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo l'ultima stagione passata sulla panchina della Lazio, con la finale di Coppa Italia conquistata vincendo in semifinale proprio contro i nerazzurri, l'allenatore riparte dal club bergamasco. 

 

Paura per Moise Kean: l'attaccante della Nazionale italiana e della Fiorentina è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Firenze. I ladri hanno preso di mira la sua casa nel quartiere di Campo di Marte e hanno rubato diversi orologi di lusso e altri oggetti preziosi. Stando a quanto riportato da Tgr Rai Toscana, una prima stima complessiva della refurtiva si aggira attorno ai 300mila euro

 

Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il terzino ex Chelsea, attualmente impegnato con la Spagna al Mondiale, è il primo colpo di mercato ufficializzato dei blancos

 

Sono stati giorni parecchio movimentati per l'Uruguay. Dopo ore di attesa forzata in Messico, la nazionale sudamericana è atterrata finalmente a Miami, cancellando il rischio di rimandare l'esordio al Mondiale. Ma non è stato un viaggio tranquillo per la Celeste: a creare disagi non sono state condizioni meteo avverse, ma complicazioni amministrative legate ai permessi di volo. La delegazione uruguaiana è rimasta bloccata per diverse ore a Playa del Carmen, nel resort dove era in ritiro, prima di poter decollare da Cancun. L’arrivo in Florida è avvenuto alle ore 20.15 ora locale, a ridosso dalla sfida contro l’Arabia Saudita

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