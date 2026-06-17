Lazio, Napoli, Musetti e Sonego: le ultimissime

Ivan Provedel si avvicina all'Inter di Cristian Chivu. Nuovo incontro positivo con l'entourage del portiere della Lazio, che attende l'ultimo via libera da parte del club di Claudio Lotito. Filtrano fiducia e ottimismo, come confermato dallo stesso procuratore dell'estremo difensore classe '94. In nerazzurro, prenderebbe il posto di Sommer e affiancherebbe lo spagnolo Josep Martinez.

Lo Stadio Diego Armando Maradona presto cambierà faccia. La casa del Napoli subirà diversi cambiamenti importanti per gli ammodernamenti necessari dell'impianto. Per luglio è atteso il via libera definitivo con l'obiettivo di poterlo candidare per Euro 2032. A Radio CRC ne ha parlato l'assessore del Comune di Napoli Edoardo Cosenza: "L'iter per il nuovo stadio è iniziato nel 2025; il progetto è completato, altrimenti non avremmo potuto indire la conferenza dei servizi. Deve essere approvato dagli enti della sicurezza e speriamo venga approvato entro il 31 luglio. Se tutto va bene lo manderemo alla UEFA, che a ottobre deciderà quali sono le 5 sedi italiane per l'Europeo 2032.

Niente Wimbledon per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, che aveva già saltato il Roland Garros per infortunio, sarà costretto a rinunciare anche al terzo torneo del Grande Slam, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Musetti ha confermato la scelta attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Termina al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al 'Terra Wortmann Open', il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della “Owl Arena”.