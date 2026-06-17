Mondiali, Roma, Real Madrid e scherma: le ultimissime

È un pareggio che fa male a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo. Dopo le clamorose prestazioni al debutto nel Mondiale di Mbappé, Messi e Haaland, CR7 non cala l'asso e si lascia sorpassare dai "colleghi" al debutto nel Mondiale.

Roma multata dalla Uefa. È stato reso noto l’aggiornamento sulla situazione dei club che rientrano nel Settlement Agreement stipulato con l'organismo guidato da Aleksandar Ceferin: a fronte dei risultati finanziari raggiunti dalle società nell'ultimo esercizio (a fine 2025), la Roma ha ricevuto una sanzione da 2 milioni di euro per il mancato raggiungimento dell’obiettivo intermedio previsto dall’accordo, più un'ammenda da 4 milioni di euro legata al rapporto tra costi della rosa e ricavi registrato nel 2025.

Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid. Questo il comunicato ufficiale dell'annuncio: "Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".

La 38enne Arianna Errigo conquista la sua 23ª medaglia continentale in carriera, salendo sul secondo gradino del podio nel fioretto femminile agli Europei di Antony in Francia. L'azzurra, dopo aver battuto 15-11 in semifinale la russa Vladislava Peniushkina, è stata sconfitta nella finale di stasera dall'ucraina Olga Sopit