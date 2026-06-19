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Roma, Mondiali, Como e basket: le ultimissime

Roma, Mondiali, Como e basket: le ultimissime

Baldanzi al Genoa. Kone operato. Luis Milla ai lagunari. Milano campione
2 min
TagsRomaMondialiComo

 

Tommaso Baldanzi non vestirà più la maglia della Roma. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato la cessione dell'esterno offensivo al Genoa, squadra nella quale si era trasferito in prestito lo scorso gennaio.

 

Koné è stato operato immediatamente. Il comunicato ufficiale del Canada toglierà tutti i dubbi sulla diagnosi e i tempi di recupero: quel che è certo è che il mediano del Sasuolo sarà costretto ad un lungo stop. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato il compagno di squadra Moise Bombito, che lo ha raggiunto in ospedale ed ha postato sui social una foto con lui post intervento chirurgico.

 

In attesa di chiarire il futuro di Nico Paz, il Como chiude un colpo in entrata. Il club lombardo, secondo quanto riportato da Marca, sta per completare l'acquisto di Luis Milla. Il centrocampista del Getafe, classe 1994, è stato tra i protagonisti dell'ultima Liga, con ben dieci assist realizzati. 

 

L'Olimpia Milano batte in trasferta la Reyer Venezia con il punteggio di 72-86. Si aggiudica gara 4 e chiude le finali scudetto sul risultato di 3-1, portando a casa il titolo numero 32 della storia. 

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