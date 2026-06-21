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Mondiali, Gago, volley e basket: le ultimissime

Mondiali, Gago, volley e basket: le ultimissime

La Spagna affonda l'Arabia Saudita. L'argentino sta bene. Le ragazze di Velasco superano il Giappone. La Virtus perde contro Vigevano
3 min
TagsMondialiGagoVolley Nations League

 

 

La Spagna ha battuto l'Arabia Saudita 4-0 (3-0) nella seconda partita del gruppo H. Esordio da titolare per Lamine Yamal che sblocca la gara dopo appena 10', poi la doppietta di Oyarzabal in tre minuti (21' e 24'). Nella ripresa l'autogol di Al Tambakti (4') per il poker finale. 

 

La grande paura sembra ormai alle spalle ma è servita un intervento di angioplastica per l'argentino Fernando Gago, 40enne tecnico dell'Universidad de Chile (ed ex centrocampista tra le altre di Boca Juniors, Real Madrid e Roma) che è stato colpito da un infarto miocardico acuto al termine della sfida vinta per 2-0 contro l'O'Higgins allo stadio Nazionale di Santiago. 

 

L'Italia di Julio Velasco riaza la testa contro il Giappone del turco Ferhat Akbas, nella quarta e ultima giornata della seconda settimana di Nations League. Le azzurre, campionesse in carica, riscattano il pesante ko maturato contro gli Stati Uniti e chiudono il ciclo delle sfide disputate nelle Filippine superando per 3-0 un avversario reduce da sei vittorie consecutive e una sconfitta nelle ultime sette uscite.

 

La Virtus Roma lotta con orgoglio fino all’ultimo secondo, ma deve arrendersi. Nella decisiva gara dello spareggio promozione, i capitolini cedono 71-67 contro Vigevano, che conquista così il ritorno in Serie A2

 

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