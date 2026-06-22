FIGC, Schwarzer, Wimbledon e scherma: le ultimissime

Oggi la Federazione Italiana Giuco Calcio ha eletto con l'Assemblea Elettiva, i suoi nuovi consiglieri e il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, consegnate a seguito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2026. A Roma, in seconda convocazione, i 274 delegati delle diverse componenti federali hanno scelto Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e presidente della "Fondazione Milano Cortina 2026", come nuovo presidente federale con il 68,58% delle preferenze.

"L'Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA) ha avviato un procedimento di gestione dei risultati, ai sensi del Codice mondiale antidoping (WADC21)/Codice nazionale antidoping tedesco (NADC21) e del regolamento antidoping della Federazione tedesca di atletica leggera (DLV), nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer per una possibile violazione delle norme antidoping".

Serena Williams raddoppia a Wimbledon. Dopo aver ricevuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus, la campionessa americana e sette volte vincitrice dello Slam londinese sarà ai nastri di partenza anche in singolare. È stato infatti riservato a lei l'ottavo e ultimo invito per il tabellone principale.

La finale delle finali, che oltre alla medaglia d'oro del fioretto a squadre maschile, valeva anche il primo posto nel medagliere degli Europei di Scherma giunti all'epilogo ad Antony, premia l'Italia, che si impone nettamente sulla Francia padrona di casa per 45-22, azzurri medaglia d'oro!