Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
FIGC, Schwarzer, Wimbledon e scherma: le ultimissime

FIGC, Schwarzer, Wimbledon e scherma: le ultimissime

Malagò eletto presidente. L'atleta sospeso per doping. Serena Williams torna a giocare. Oro nel fioretto a squadre maschile
2 min
TagsmalagòschwarzerWimbledon

 

Oggi la Federazione Italiana Giuco Calcio ha eletto con l'Assemblea Elettiva, i suoi nuovi consiglieri e il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, consegnate a seguito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2026. A Roma, in seconda convocazione, i 274 delegati delle diverse componenti federali hanno scelto Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e presidente della "Fondazione Milano Cortina 2026", come nuovo presidente federale con il 68,58% delle preferenze. 

 

"L'Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA) ha avviato un procedimento di gestione dei risultati, ai sensi del Codice mondiale antidoping (WADC21)/Codice nazionale antidoping tedesco (NADC21) e del regolamento antidoping della Federazione tedesca di atletica leggera (DLV), nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer per una possibile violazione delle norme antidoping"

 

Serena Williams raddoppia a Wimbledon. Dopo aver ricevuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus, la campionessa americana e sette volte vincitrice dello Slam londinese sarà ai nastri di partenza anche in singolare. È stato infatti riservato a lei l'ottavo e ultimo invito per il tabellone principale

 

La finale delle finali, che oltre alla medaglia d'oro del fioretto a squadre maschile, valeva anche il primo posto nel medagliere degli Europei di Scherma giunti all'epilogo ad Antony, premia l'Italia, che si impone nettamente sulla Francia padrona di casa per 45-22, azzurri medaglia d'oro!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS