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Lazio, Wimbledon, FIGC e rugby: le ultimissime

Lazio, Wimbledon, FIGC e rugby: le ultimissime

Pedraza è biancoceleste. Paolini viince ancora. Le parole di Malagò. La nazionale ospite dell'Ambasciata a Tokyo
2 min
TagsLazioPaolinimalagò

 

Ora è ufficiale. Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. E' arrivato a parametro zero dal Villarreal e si è legato al club capitolino con un contratto fino al 30 giugno del 2029. Da alcuni giorni era già nella capitale.

 

Jasmine Paolini concede il bis in quest'edizione di Wimbledon. Dopo il trionfo in rimonta al debutto contro Robin Montgomery, la tennista italiana ha sconfitto per 7-6 6-4 l'elvetica Viktorija Golubic. 

 

Malagò: "Molto soddisfatto dell'incontro con Abodi” Il nuovo presidente della Figc ha incontrato il ministro dello Sport a Roma. Al vertice hanno partecipato anche il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia.

 

 

Nell'anno delle celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e in vista dell'atteso debutto della squadra nazionale maschile di rugby nel Nations Championship contro il Giappone, in programma a Tokyo domani, sabato 4 luglio, l'Ambasciata d'Italia ha ospitato ieri un incontro speciale volto ad accostare la dimensione culturale e istituzionale ai grandi appuntamenti agonistici internazionali

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