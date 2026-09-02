Coppa Italia, Serie A, Juve e Lazio: le ultimissime

Inter-Napoli a Sozza, Juventus-Milan affidata a Mariani. Sono queste due delle designazioni arbitrali ufficializzate dall'AIA in vista della terza giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì prossima con l'anticipo Genoa-Como (dirige Guida). In Roma-Atalanta fischia Colombo.



”Grazie mille sono felicissimo di essere qui. La Juventus è un grande club e sono entusiasta di essere arrivato qui". Nick Woltemade, il nuovo centravanti scelto dalla Juventus per rinforzare il proprio attacco, si presenta così. Il gigante tedesco ha scelto i canali ufficiali del club bianconero per raccontare le sue sensazioni dopo il trasferimento a Torino.

La lunga telenovela tra Alessio Romagnoli e l’Al Sadd è ormai vicina alla conclusione. Dopo il trasferimento saltato durante il mercato invernale, questa volta l’operazione sembra destinata ad andare fino in fondo: il difensore è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi in Qatar.