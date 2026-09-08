Lazio, Napoli, Roma e Serie A: le ultimissime

Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League del "suo" Napoli, Scott McTominay, come da programma, si è operato al cuore. Il centrocampista degli azzurri si è dovuto sottoporre alla procedura di ablazione dopo aver riscontrato un'aritmia benigna. Come comunicato dal Napoli, lo scozzese si è operato in mattinata e l'operazione è perfettamente riuscita.

Antico e moderno si fondono. Adidas e la Roma hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Un kit che si trasforma in un vero e proprio manifesto identitario, pensato per rappresentare una presenza stabile, solida e sicura nel panorama calcistico. Il cuore del progetto stilistico ruota attorno alla Fides romana, la storica virtù che per i latini racchiudeva i valori imprescindibili di lealtà, fiducia e unità.

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla terza giornata del campionato di Serie A. L'unico giocatore squalificato che salterà dunque il prossimo turno è Gianluca Gaetano: il centrocampista dell'Atalanta era stato espulso al termine della partita contro la Roma "per aver rivolto all'arbitro un'espressione gravemente irrispettosa". Squalifica anche per l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco.

Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite è un nuovo difensore della Lazio, che in una nota "ufficializza il tesseramento" del calciatore "svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26”.

Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League del "suo" Napoli, Scott McTominay, come da programma, si è operato al cuore. Il centrocampista degli azzurri si è dovuto sottoporre alla procedura di ablazione dopo aver riscontrato un'aritmia benigna. Come comunicato dal Napoli, lo scozzese si è operato in mattinata e l'operazione è perfettamente riuscita.

Antico e moderno si fondono. Adidas e la Roma hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Un kit che si trasforma in un vero e proprio manifesto identitario, pensato per rappresentare una presenza stabile, solida e sicura nel panorama calcistico. Il cuore del progetto stilistico ruota attorno alla Fides romana, la storica virtù che per i latini racchiudeva i valori imprescindibili di lealtà, fiducia e unità.

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla terza giornata del campionato di Serie A. L'unico giocatore squalificato che salterà dunque il prossimo turno è Gianluca Gaetano: il centrocampista dell'Atalanta era stato espulso al termine della partita contro la Roma "per aver rivolto all'arbitro un'espressione gravemente irrispettosa". Squalifica anche per l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco.