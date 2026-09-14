Lazio, Cagliari, Juve e sci: le ultimissime

Icardi alla Lazio? Difficile. Adesso la situazione è più chiara: l'attaccante, svincolato dopo l'avventura al Galatasaray , spinge per firmare il contratto con il club biancoceleste, così tanto che sono riprese le trattative con l’entourage del giocatore. L'ago della bilancia sarà Gattuso. Intanto, Fabiani è tornato a interloquire con l’agente del centravanti argentino, riprendendo il filo del discorso interrotto durante l’estate. Icardi sta pensando seriamente all’ipotesi Lazio, a condizione che i dettagli economici dell’affare risultino soddisfacenti per tutte le parti.

All'ora di pranzo il Cagliari ha pubblicato un comunicato stampa, affermando che Maldini è risultato negativo a qualsiasi test antidroga: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”.

"Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sulla posizione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La trasferta argentina si è conclusa con anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Lo rende noto la Fisi.