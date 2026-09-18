Nazionale, Rocchi, Francia e Nba: le ultimissime

Ufficiali i giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le sfide contro Belgio e Turchia. Le novità sono rappresentate da Zoma (Norimberga), Kouadio (Monza), Romano (Cagliari), Doumbia (Sporting Lisbona), Kayode (Brentford), Ghilardi, Pessina, Vergara e Sebastiano Esposito. Tornano Zaniolo e Mandragora.

Si sgonfia il caso delle 'bussate' in sala Var a Lissone tre il 2024 ed il 2025. La procura di Monza ha infatti richiesto l'archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l'ex designatore Rocchi e gli altri nomi coinvolti.

Il Belgio si prepara ad affrontare l’Italia nella prima giornata della nuova Nations League e il nuovo commissario tecnico Mark van Bommel ha diramato la sua prima lista di convocati. Una rosa ricca di esperienza e talento, nella quale spiccano i nomi di Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Lois Openda e Youri Tielemans, oltre a diversi giovani pronti a ritagliarsi spazio.

Sei gli 'italiani' chiamati da Zidane, che in Serie A ha pescato dal Milan (ci sono il portiere Maignan e il centrocampista Rabiot), dalla Juve (Kalulu per la difesa), da Roma (Koné) e Como (Da Cunha) per la mediana. Dell'Inter c'è Diouf (inserito dal ct francese tra i difensori) ma non l'attaccante Marcus Thuram.

Il mondo del basket Nba piange la scomparsa di Mike Sweetney, stella di Georgetown, selezionato dai New York Knicks con la nona scelta assoluta nel Draft del 2003. Aveva 43 anni. La notizia della morte è stata annunciata dalla moglie, India, in un post su Facebook.