Juve, Lazio, Napoli e Coppa Davis: le ultimissime

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quinta giornata di campionato. La questione al centro e la più attesa era sicuramente quella sul caso del minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola, non rispettato allo Stadium prima di Juventus-Atalanta.

Contestazione o incriminazione? E’ la domanda chiave, un quesito storico, posto dalla Curva Nord laziale dopo l’esplosione dell’ultimo presunto caso di aggiotaggio sul titolo della Lazio: «Diteci, pur avendo sempre rispettato quanto previsto dalle leggi della Repubblica Italiana, come possiamo dimostrare il nostro dissenso?», il passaggio interrogativo del comunicato diffuso ieri dai gruppi del tifo organizzato facendo leva sulla sentenza d’Appello di maggio che ha assolto gli Irriducibili dall’accusa di estorsione nei confronti di Lotito dopo 20 anni.

C'era attesa in casa Napoli per capire l'entità dell'infortunio accusato da Frank Zambo Anguissa (nel finale del match di Serie A pareggiato dalla squadra di Allegri sul campo della Fiorentina) e lo stesso club azzurro ha diramato oggi (martedì 22 settembre) una nota relativa alle condizioni del centrocampista camerunense classe 1995.

Sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena. L’Italia, campione nelle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud.