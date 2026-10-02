Roma, Manchester City, Nazionale e tennis: le ultimissime

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini sono arrivate dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Bryan Cristante, che hanno evidenziato un'infiammazione al ginocchio. Il centrocampista della Roma salterà così la trasferta di campionato a Como.

Dopo essere stato dichiarato colpevole nei giorni scorsi da parte della Commissione indipendente incaricata dalla Premier League "di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni", il Manchester City ha presentato ricorso. A dichiararlo è stato il club inglese attraverso un comunicato ufficiale.

Honest Ahanor ha salutato il ritiro della Nazionale Maggiore a Coverciano per mettersi a disposizione dell'Under 21 guidata da Silvio Baldini.

Non è andato come sperato il debutto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Accreditata della quattordicesima testa di serie e direttamente al secondo turno in virtù di un bye, è stata sconfitta dall'ucraina Daria Snigur (n. 46 WTA) con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.