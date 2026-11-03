Tragedia in Spagna: muore Jesus De Miguel Alameda 

Il mondo del calcio e la Spagna sono in lutto per la morte di Jesus De Miguel Alameda, 30enne calciatore madrileno del Tenerife che ne ha annunciato il decesso. Jesus De Miguel Alameda era rimasto vittima ieri (lunedì 2 novembre) di un incidente durante la partita contro l'Andorra, valida per la serie B spagnola, sospesa al 98' sul 2-2 dopo che il centravanti è rimasto a terra privo di sensi. L'attaccante del Tenerife si è scontrato in modo violentissimo col portiere avversario Owono.

Dopo aver stimolato nei giorni scorsi Luciano Spalletti e strigliato la squadra, che dopo essere stata spedita in ritiro ha poi reagito battendo il Napoli nella sfida di Serie A andata in scena allo Stadium, Giovanni Carnevali ha parlato alla sua prima assemblea degli azionisti della Juve, illustrando il futuro che ha in mente per il club bianconero. “Possiamo farcela a ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza, qui c'è una società forte".

Flavio Cobolli salterà il Masters 1000 di Parigi. Lo ha comunicato lo stesso sul suo profilo Instagram, facendo chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro in lacrime a Vienna nel secondo turno contro Matteo Berrettini.

Prima battuta d'arresto per Memphis. Anche l'ultima squadra Nba imbattuta, è stata costretta a cedere, nel corso della notte extralarge, che ha visto tutte e trenta le formazioni scendere in campo. I Grizzlies interrompono la serie di sei vittorie consecutive, sconfitti in casa da New Orleans 135-134 dopo un tempo supplementare. I Pelicans si impongono sfruttando i 25 punti di Williamson (che mette a referto anche 11 rimbalzi) e Matkovic. A decidere la sfida sono due tiri liberi di Jeremiah Fears a 7″3 dalla fine dell’overtime, mentre Ty Jerome, protagonista con 40 punti, sbaglia il tiro della vittoria. Vittoria convincente per i Lakers trascinati da un ottimo Luka Doncic.