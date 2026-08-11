Pronostico Psg-Aston Villa, in palio la Supercoppa Uefa

La nuova stagione del grande calcio europeo è inaugurata dalla Supercoppa Uefa . A contendersi il trofeo, alla Red Bull Arena di Salisburgo, saranno Psg e Aston Villa , vincitori rispettivamente di Champions ed Europa League . Ecco quote e pronostico di Psg-Aston Villa , in programma mercoledì 12 agosto alle 21.00.

Comparazione quote: Psg-Aston Villa Goal

I francesi cercano il bis dopo aver trionfato lo scorso anno a spese di un'altra squadra inglese, il Tottenham, dopo aver visto da vicino il baratro: rimonta da 0-2 a 2-2 nei minuti finali e trionfo ai calci di rigore. La stessa cosa era accaduta anche nell'ultima finale di Champions vinta contro l'Arsenal, a conferma di come i parigini siano un vero spauracchio per le compagini inglesi. I Villans si sono un po' nascosti in queste amichevoli estive ma, al top delle loro possibilità, sono temibili per tutti. Va sottolineato come l'Aston Villa abbia battuto per 3-2 il Psg nei quarti di Champions 2025/26 ma fu eliminato avendo perso per 3-1 la gara d'andata a Parigi. Per i bookie il Psg chiuderà i giochi al 90', l'1 si attesta sull'1.75 mentre il 2 vale oltre 4 volte la posta. Con riferimento alla classe di esito Goal/No Goal la forbice è assai ridotta, segno di una certa indecisione da parte degli operatori. Dovendo sbilanciarsi, è la prima opzione (Goal) a lasciarsi preferire. Almeno una rete per parte in Psg-Aston Villa è un'ipotesi quotata a 1.81 da Eplay24, a 1.80 da Bet365, a 1.75 da Bwin.