Hobart, Cocciaretto vola in semifinale: Pera battuta in rimonta

HOBART (AUSTRALIA) - Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali del torneo Wta 250 di Hobart, in corso di svolgimento in Tasmania (Australia). Nei quarti di finale la tennista 21enne di Fermo, n.69 nel ranking Wta, ha battuto in rimonta per 5-7 7-6(10-8) 6-4 - dopo oltre 2 ore e 45 minuti di gioco - la statunitense Bernarda Pera, n.44 mondiale e sesta favorita del seeding.