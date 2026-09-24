Coppa Davis, programma Finals Bologna: quando gioca l'Italia

A due mesi esatti dall'inizio delle Finals di Coppa Davis è stato diramato il programma ufficiale. L'appuntamento è alla SuperTennis Arena di Bologna, dal 24 al 29 novembre, e l'osservata speciale non può che essere l'Italia. Oltre a essere padroni di casa, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri andranno a caccia di uno storico poker che il presidente FITP Angelo Binaghi ha definito "un'impresa titanica" qualora si concretizzasse. In attesa delle convocazioni - e soprattutto di capire se Jannik Sinner deciderà di prendere parte o meno all'evento -, l'Italia sa già che debutterà contro la Corea del Sud, per poi sfidare in semifinale una tra Repubblica Ceca e Canada. Dall'altro lato del tabellone si affronteranno invece Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria. Di seguito il calendario completo con date e orari.