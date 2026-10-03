Sinner, niente Shanghai: l'annuncio sui social
Slitta ancora il ritorno in campo dell'azzurro alle prese con un infortunio: il comunicato con una storia Instagram
Jannik Sinner non sarà al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha annunciato attraverso i propri account social la decisione di rinunciare al torneo cinese, in programma dal 7 al 18 ottobre. Per l’azzurro si tratta di un nuovo forfait dopo quello di Pechino. Sinner è fermo dalla finale di Wimbledon del 12 luglio e nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con un problema al ginocchio destro che ne aveva già posticipato il ritorno alle competizioni.
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