sabato 15 novembre 2025
Alcaraz contro Auger-Aliassime, diretta Atp Finals Torino: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

Lo spagnolo numero uno del mondo è chiamato a superare il canadese per raggiungere Sinner in finale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
5 min
La finale attesa da tutti alle Atp Finals di Torino non è ancora realtà. Se il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha infatti già staccato il pass superando in due set l'australiano Alex De Minaur, lo spagnolo e re del ranking Carlos Alcaraz invece deve ancora affrontare l'ostacolo rappresentato dal canadese Felix Auger-Aliassime, suo avversario nella semifinale in programma all'Inalpi Arena nella serata di oggi (15 novembre, ore 20:30). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

19:51

Atp Finals, montepremi da record: è il più alto della storia

Non solo della gloria si va a caccia alle Atp Finals 2025, che prevedono un montepremi da record (il più alto nella storia dell'Atp): di 15,5 milioni di dollari la cifra complessiva in palio a Torino, dove il campione imbattuto potrebbe portarsi a casa più di 5 milioni di dollari. Ecco il prize money...
SINGOLARE:
Campione imbattuto - 5.071.000 dollari
Vittoria in finale - 2.367.000 dollari
Vittoria in semifinale - 1.183.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone - 396.500 dollari
Quota di partecipazione - 331.000 dollari
Riserva - 155.000 dollari

19:44

Alcaraz sorprende dopo essere stato incoronato n.1: "Non mi sento…"

Conquistata la sicurezza di chiudere la stagione al numero uno del ranking Atp proprio nelle Finals di Torino, Carlos Alcaraz ha rilasciato un'intervista a 'El Paìs' sorprendendo tutti con una frase: "Non mi sento...". LEGGI TUTTO

 

 

19:36

Sette i precedenti tra lo spagnolo e il canadese: il bilancio

Quello in programma oggi a Torino sarà l'ottavo confronto tra Carlos Alcaraz e Feliz Auger-Aliassime, con il 22enne spagnolo in vantaggio 4-3 nel bilancio dei precedenti. Le prime tre sfide sono state vinte tutte dal 25enne canadese, che nel 2021 si è imposto nei quarti degli Us Open (avanti 6-3, 3-1 quando Alcaraz si è ritirato) e poi due volte nel 2022, in tre set (6-7, 6-4, 6-2) nel round robin dell'Atp Cup e poi in due set (6-3, 6-2) in semifinale a Basilea. Da lì in poi quattro successi consecutivi dello spagnolo: in due set (6-4, 6-4) nei quarti di Indian Wells nel 2023 e sempre in due set (6-2, 6-3) nel terzo turno dello stesso torneo l'anno dopo; sempre nel 2024 poi le vittorie negli ottavi del Roland Garros (6-3, 6-3, 6-1) e nella semifinale olimpica di Parigi (6-1, 6-1).

19:30

Alcaraz contro Auger-Aliassime: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime, semifinale delle Atp Finals a Torino, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Inalpi Arena, Torino

 

