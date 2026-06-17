Volley Mercato: Claudio Cattaneo da Cuneo a Fano

FANO (ANCONA) -Direttamente dalla Superlega (sponda Cuneo) e, nei due anni precedenti, grande protagonista in A2 con Siena e Grottazzolina, per Claudio Cattaneo inizia ora l’avventura in casa Essence Hotels Fano.

Specialista in ricezione e classico “uomo d’ordine” porterà nelle Marche esperienza e tanta voglia di rimettersi in gioco.

LA CARRIERA

Classe 1997, 190 cm, il neo arrivato in casa Essence Hotels vanta un curriculum importante. Prima dell’esperienza con Cuneo (salvezza in Superlega), Cattaneo ha giocato una semifinale play off con Siena (A2) e ha conquistato la promozione nella massima serie con Grottazzolina. Infine si ricordano anche gli anni a Castellana Grotte e Motta di Livenza, sempre in serie A2.

Le parole di Claudio Cattaneo

« Sono un giocatore a cui piace giocare i palloni “caldi” della partita attaccare e battere nei momenti chiave, ovvero essere caratterialmente presente quando conta il momento ».

Il giocatore di Pietra Ligure non si nasconde dietro un dito e rilancia.

« La presenza di coach Bonitta, un roster importante ed una società seria mi hanno spinto ad accettare il progetto Fano. Mi manca l’adrenalina del campo, anche se quest’anno in Superlega ho fatto alcune apparizioni ».

Poi un ricordo delle sfide contro Fano

« Due anni fa con Siena fummo sconfitti da un’ottima Fano. Mi impressionò il calore del pubblico ed il tifo, fummo travolti un po’ da tutto ».

E a proposito dei supporters marchigiani:

« Invito i tifosi a seguirci a starci vicino e, assieme al gruppo squadra, creare un ambiente unito e caloroso ».

Cattaneo mette però in guardia dai pericoli che riserva la serie A2:

« Il livello di difficoltà si sta elevando di stagione in stagione c’è molto più equilibrio e ogni giornata è una battaglia. Peraltro diversi giocatori della Superlega vengono a giocare in A2 e tutto diventa, non solo più complicato, ma anche più bello ».