Gottardi/Orsi Toth in semifinale ad Amburgo

Le azzurre, infatti, dopo aver centrato nella giornata di ieri l’accesso ai quarti di finale , superano le padrone di casa, teste di serie numero 9 del seeding, Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-16, 24-22) e conquistano la semifinale del torneo. Per le ragazze del DT Caterina De Marinis si tratta, dunque, della quarta vittoria nella manifestazione senza perdere neanche un set e della seconda semifinale stagionale in un torneo Elite16 dopo quella di Brasilia (Brasile).

Ad attendere Vale e Reka domani, domenica 9 agosto alle ore 10, saranno le svizzere Brünner/Huberli; temibile coppia medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che nella giornata di oggi ha inflitto ai quarti di finale un secco 2-0 (21-17, 21-15) alle canadesi Melissa/Brandie.