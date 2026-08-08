Gottardi/Orsi Toth in semifinale ad Amburgo

La coppia italiana, nei quarti del settimo Elite 16 della stagione, hanno superato le padrone di casa, teste di serie numero 9 del seeding, Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-16, 24-22)

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Pubblicato il 08.08.2026, 19:14

AmburgoGottardiOrsi Toth
AMBURGO (GERMANIA)-Non si ferma, per ora, il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel settimo Elite16 stagionale del BPT 2026 che si sta svolgendo ad Amburgo (Germania).

Le azzurre, infatti, dopo aver centrato nella giornata di ieri l’accesso ai quarti di finale , superano le padrone di casa, teste di serie numero 9 del seeding, Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-16, 24-22) e conquistano la semifinale del torneo. 
Per le ragazze del DT Caterina De Marinis si tratta, dunque, della quarta vittoria nella manifestazione senza perdere neanche un set e della seconda semifinale stagionale in un torneo Elite16 dopo quella di Brasilia (Brasile). 

Ad attendere Vale e Reka domani, domenica 9 agosto alle ore 10, saranno le svizzere Brünner/Huberli; temibile coppia medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 che nella giornata di oggi ha inflitto ai quarti di finale un secco 2-0 (21-17, 21-15) alle canadesi Melissa/Brandie. 

 

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