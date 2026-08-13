Europei: Gottardi/Orsi Toth direttamente agli ottavi

STARE JABLONKI (POLONIA)- Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth proseguono brillantemente il loro percorso agli Europei di beach Volley in corso di svolgimento a Stare Jablonki in Polonia. Nella seconda partita della Pool C le due azzurre hanno battuto le tedesche Bock/Kunst per 2-0 (21-19, 21-14) bissando il successo all'esordio contro la Lituania. In virtù delle due vittorie la coppia allenata da Caterina De Marinis ha conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale della manifestazione.

Valentina e Reka torneranno in campo nella giornata di domani, venerdì 14 agosto, (orario da definire). Le azzurre affronteranno o la Francia di Vieria/Chamereau o l'Ucraina di Davidova/Khmil; il sedicesimo di finale tra questi due team è in programma oggi pomeriggio alle ore 15.30.

Le parole del Direttore tecnico Caterina De Marinis

« Per ora stiamo rispettando il percorso che ci eravamo prefissate. In questa partita abbiamo sicuramente avuto qualche difficoltà: merito sicuramente dell’avversario che ha spinto bene in battuta con pochissimi errori. Siamo state brave a rimanere pazienti e a concentrarci sul nostro gioco. Guardiamo sempre una partita alla volta, siamo abituate così. Man mano che andiamo avanti dobbiamo sicuramente alzare il nostro livello di gioco e secondo me possiamo farlo ».

Le parole di Valentina Gottardi

« Penso che abbiamo giocato un’ottima partita. Siamo riuscite ad adattarci al loro servizio, all’inizio non eravamo pronte ma abbiamo subito capito come prendere le misure, ci siamo riprese e l’abbiamo portata a casa con un bel 2-0 ».

Le parole di Reka Orsi Toth

« Siamo molto felici di come abbiamo affrontato la pool. Secondo me non era affatto facile e sono fiera di noi. Non vediamo l’ora di giocare domani dopo un po’ di riposo ».

La cronaca del match

GOTTARDI/ORSI TOTH – BOCK/KUNST 2-0 (21-19, 21-14)

Il primo parziale è molto equilibrato, con le tedesche che forzano il servizio e mettono in difficoltà Vale e Reka (3-3, 8-8, 10-10). Si gioca punto a punto anche nella seconda metà di set (14-14, 17-17) fino a quando le azzurre non cambiano marcia e conquistano 3 set point (20-17). La chiusura arriva grazie ad un servizio out di Bock sul 21-19.

Nella seconda frazione Gottardi e Orsi Toth prendono le giuste misure alle avversarie e comandano dall’inizio alla fine (8-5, 13-9, 18-12). Gioco sicuro e veloce quello della coppia federale che porta Reka a piazzare il diagonale decisivo del 21-14 che vale gli ottavi di finale del torneo.

IL CALENDARIO DELLE GARE

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi e Quarti di finale

15/08: Semifinali

16/08: Finali