La nazionale maschile si raduna a Verona

Le parole del Commissario tecnico Ferdinando De Giorgi

« In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore Maschile è mio dovere ribadire che ad oggi nessuna scelta tecnica in vista dei Campionati Europei è stata fatta. Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che in questo momento sono al lavoro in collegiale e dello staff che sta seguendo da mesi l’operato dell’intero gruppo, è necessario specificare che alla data odierna gli atleti che si stanno allenando hanno tutti la stessa possibilità di partecipazione alla rassegna continentale ».

I diciassette convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.