La nazionale maschile si raduna a Verona
VERONA- Si intensifica il timing di lvoro della nazionale maschile di pallavolo in vista dei Campionati Europei 2026, in programma dal 10 al 26 settembre. IL Commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha selezionato 17 giocatori che raduneranno per sostenere uno stage che li vedrà impegnati dal 14 al 19 agosto a Verona. Gli allenamenti si svolgeranno presso il Pala Magis. La sessione di allenamento in programma il 18 agosto dalle 17 alle 19:30 sarà a porte aperte.
Le parole del Commissario tecnico Ferdinando De Giorgi
« In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore Maschile è mio dovere ribadire che ad oggi nessuna scelta tecnica in vista dei Campionati Europei è stata fatta. Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che in questo momento sono al lavoro in collegiale e dello staff che sta seguendo da mesi l’operato dell’intero gruppo, è necessario specificare che alla data odierna gli atleti che si stanno allenando hanno tutti la stessa possibilità di partecipazione alla rassegna continentale ».
I diciassette convocati
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.
Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
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