La nazionale maschile in ritiro a Formia

FORMIA (LATINA)- Dopo il secondo posto conquistato agli Europei B in Repubblica Ceca e la preziosa qualificazione ai prossimi Campionati Europei A, la Nazionale maschile di sitting volley torna al lavoro. Gli azzurri di Marcello Marchesi si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia dal 17 al 20 settembre per un raduno che segna la ripresa dell’attività della squadra dopo l’esperienza di Brno. È stata inoltre ufficializzata la sede della prossima rassegna continentale di Divisione A: sarà Lipsia, in Germania, a ospitare dal 21 al 28 agosto 2027 i Campionati Europei maschili e femminili .