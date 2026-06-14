Volley Mercato: Padova ingaggia l'opposto iraniano Golzadeh

LA CARRIERA

Nato a Karaj (Iran) il 9 maggio 2003, l’opposto Amir raggiunge il team bianconero con un bagaglio già bello ricco per un ragazzo di 23 anni. Cresciuto nel Saipa Tehran, sbarca in Europa nel 2024 con l’ACH Volley Ljubljana, dove tocca per la prima volta i grandi palcoscenici della Champions League e della Coppa CEV. Il suo percorso in nazionale è ancora più sorprendente: bronzo mondiale Under 19 nel 2021, oro al campionato asiatico Under 20 e, nel 2023, il titolo mondiale Under 21 con premio MVP, battendo in finale proprio l’Italia con un tiratissimo 3-2. La prima stagione in Superlega con Grottazzolina poi lo consacra in maniera definitiva: con 257 punti totali e una media di 4,02 a set, è stato una presenza determinante nel cammino dello scorso campionato.

Le parole di Amir Mohammad Golzadeh

« Sono quel tipo di giocatore che ha fin troppa energia in campo. Urlo, mi carico, diciamo che la mia presenza si sente! Fuori sono molto più tranquillo, ma in campo voglio giocare forte e godermi ogni momento possibile con i miei compagni. Ho già vissuto la Superlega e quella sensazione di giocare al massimo livello mondiale è una delle più belle che abbia mai provato. Volevo restare in Italia e quando ho scoperto Padova ho capito subito che era il posto giusto, un club che lavora benissimo con i giovani e che mi dà l’opportunità di crescere ancora, imparare e raggiungere traguardi più alti. Finora sono davvero felice di questa scelta e sono sicuro che più avanti sarà ancora meglio ».

Fuori dal campo Amir si racconta come una persona tranquilla, che ama viaggiare, stare a contatto con la natura, camminare tra le montagne e leggere libri di storia e di auto (sua grande passione). Quando però mette piede in palestra, la tranquillità la lascia da parte. In campo Amir è un giocatore di grande energia e continuità, che mantiene alta l’intensità dal primo all’ultimo punto, sia in partita che in allenamento. Oltre alle qualità tecniche, si distingue per il suo atteggiamento, che contribuisce a coinvolgere il gruppo e a dare ritmo costante alla squadra. Il rapporto con i compagni e con l’ambiente che lo circonda è una parte importante del suo modo di vivere questo sport.

« Per me il legame con la squadra e con i tifosi è fondamentale. Non voglio essere solo un giocatore, voglio che siamo una famiglia. Tanta felicità, tanto successo, amicizia vera. È questo quello che cerco ».

Il messaggio ai tifosi bianconeri?

« Sto arrivando e sono felicissimo! Darò il massimo per questa squadra. Spero, anzi no, non spero, sono sicuro che avremo una grande stagione insieme. Tanti momenti belli, tanto divertimento. Vi voglio bene, non vedo l’ora di incontrarvi. A presto! ».