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Volley Mercato: il talento di Adriano a Trento

Volley Mercato: il talento di Adriano a Trento

Mendez avrà a disposizione il martello verdeoro, prelevato dal Volei Renata, che ventiquattro anni ha già vinto sei medaglie fra competizioni giovanili e seniores con la maglia della nazionale
3 min
TagsAdrianoMendez

TRENTO- Il prospetto pallavolistico più interessante della pallavolo sudamericana vestirà per le prossime due stagioni la maglia dell’Itas Trentino maschile. È infatti ufficiale l’ingaggio del ventiquattrenne schiacciatore brasiliano Adriano Fernandes Procópio Xavier Cavalcante, conosciuto da tutti semplicemente come Adriano, che Trentino Volley ha prelevato dal Volei Renata (dove ha giocato la SuperLiga nelle ultime cinque stagioni), vincendo la concorrenza di tanti altri Club interessati.

Il martello della Nazionale Verdeoro, con cui ha già vinto sei medaglie fra competizioni giovanili e seniores, ha scelto Trento per giocare per la prima volta lontano dal suo Paese convinto dalla bontà del progetto gialloblù e dalla possibilità di misurarsi ai massimi livelli nel campionato italiano. Nonostante la giovane età (ha compiuto 24 anni a febbraio), Adriano è un giocatore che vanta già un grandissimo bagaglio di esperienza internazionale, maturata non solo vestendo la maglia della Seleção ma anche giocando il Mondiale per Club con lo stesso Renata. Martello completo e tecnico, ha nei fondamentali di ricezione ed attacco i propri punti di forza, ma può contare su potenzialità ancora non totalmente espresse anche in battuta e a muro.

Sarà il nono brasiliano della ultraventennale storia del settore maschile Trentino Volley, dopo Heller, Nascimento, Riad, Raphael, Vissotto, Eder Carbonera, Lucarelli e Flavio e vestirà la maglia gialloblù numero 18.

Le parole di Marcelo Mendez

« Conosco bene il valore di un giocatore come Adriano, che ho visto crescere esponenzialmente in Brasile quando ero l’allenatore del Sada Cruzeiro. È uno schiacciatore completo, efficace in tutti i fondamentali ed in particolare in attacco, battuta e ricezione. Ha giocato tante partite importanti a livello internazionale e nel campionato brasiliano, ha grandi margini di miglioramento perché è ancora giovane; può trovare ancora più continuità. Sono felice di poterlo avere a disposizione dalla prossima stagione, ci potrà garantire un contributo davvero importante ».
 

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