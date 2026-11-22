Volley Mercato: Monza ha ingaggiato il danese Larsen
MONZA- La Vero Volley Monza dà il benvenuto ad Axel Juul Larsen, nuovo schiacciatore del roster rossoblù. Danese, 22 anni e 203 centimetri di altezza, il giocatore mancino approda in Italia dopo l’esperienza nel campionato belga con la maglia del Tectum Achel.
Dotato di importanti qualità fisiche e di un’altezza che gli permette di essere incisivo in attacco, Larsen è pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, portando entusiasmo, energia e voglia di crescere in una nuova esperienza sportiva. Per il giovane schiacciatore danese si apre così un nuovo capitolo della carriera, con l’opportunità di confrontarsi con il difficile campionato di SuperLega.
Le parole di Axel Juul Larsen
« Le prime impressioni sono molto positive. Sono arrivato da poco, sto iniziando a conoscere lo staff e i miei nuovi compagni di squadra. Mi sembrano tutti molto motivati e mi sto trovando bene con loro ».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS