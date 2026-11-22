Dotato di importanti qualità fisiche e di un’altezza che gli permette di essere incisivo in attacco, Larsen è pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, portando entusiasmo, energia e voglia di crescere in una nuova esperienza sportiva. Per il giovane schiacciatore danese si apre così un nuovo capitolo della carriera, con l’opportunità di confrontarsi con il difficile campionato di SuperLega.

Le parole di Axel Juul Larsen

« Le prime impressioni sono molto positive. Sono arrivato da poco, sto iniziando a conoscere lo staff e i miei nuovi compagni di squadra. Mi sembrano tutti molto motivati e mi sto trovando bene con loro ».