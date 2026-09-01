Totti alla Maxima Roma, è ufficiale: ecco che ruolo avrà

Anche Francesco Totti si unisce al progetto del club di basket Maxima Roma : sarà Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility, come annunciato dalla stessa società. L'ufficialità dell'accordo è stata diffusa anche sui social tramite un video promozionale che si conclude proprio con Totti che prende in mano il pallone da basket e dice: "Io sono Maxima Roma".

Totti con Maxima Roma

"Atleta iconico della storia sportiva di Roma, Totti ha scelto di mettere il proprio nome e la propria esperienza a sostegno di un progetto a lungo termine e sostenibile, ideato per riportare la Capitale ai massimi livelli del basket italiano ed europeo, a partire dalla LBA Serie A italiana e dall'EuroCup. La visione del club va oltre la competizione, con l'impegno a far crescere questo sport in tutta Roma e a formare la prossima generazione di giocatori", si legge nella nota odierna del club capitolino.

Il presidente di Maxima Roma: "Totti rappresenta la città ai massimi livelli"

Paul Matiasic, Presidente di Maxima Roma, ha dichiarato: "La partecipazione di Francesco al progetto di Maxima Roma rappresenta la conferma della nostra identità come club e dimostra che stiamo costruendo qualcosa con cui l’intera città possa riconoscersi. Poche persone comprendono meglio di lui la responsabilità di rappresentare Roma ai massimi livelli. Siamo orgogliosi di accoglierlo come nostro Advisor e delegato ad attività chiave come lo sviluppo della Fan base e le operazioni CSR".