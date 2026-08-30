Bundesliga, Friburgo e Augsburg partono alla grande

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Poker Friburgo, tris Augsburg

Inizia alla grande la stagione del Friburgo, che debutta all'Europa Park Stadion travolgendo il Werder Brema per 4-1. Grande protagonista del match il trequartista giapponese Suzuki, che in coppia con l'attaccante croato Matanovic manda al manicomio la difesa dei musicanti. Che capitola a ridosso della mezz'ora, quando Suzuki incorna in rete il perfetto cross di Beste. Poco prima dell'intervallo il raddoppio che taglia le gambe al Werder, firmato da Matanovic con una gran conclusione dai 25 metri. In apertura di ripresa il tracollo ospite, con Suzuki che al 48' firma di rapina il 3-0. Al 55' il giapponese fa tripletta dopo un bellissimo uno-due con Matanovic, che altruisticamente gli restituisce il pallone da appoggiare in rete. Partita in ghiaccio e chiusa dal gol della bandiera del Werder Brema, firmato da Stalmach al 76'.

Parte a mille anche l'Augsburg, che regola con un netto 3-0 lo Schalke. Alla WWK Arena partono meglio gli ospiti, due volte vicini al gol in apertura, ma al 18' sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Gregoritsch, che riceve il prezioso assist d'esterno di Kade e non sbaglia. Lo Schalke non si perde d'animo e resta comunque in partita fino al 62', quando resta in dieci per l'espulsione di Schallenberg. L'Augsburg con il passare dei minuti fa valere la superiorità numerica e chiude il discorso al 79' con Kade. Nel recupero, poi, è Ribeiro ad arrotondare il risultato.

Friburgo Werder-Brema 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Augusta-Shalke 04 3-0: cronaca, statistiche e tabellino