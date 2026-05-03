Diletta Leotta e la lettera per Karius, il commento di Iannone e l'annuncio di Dzeko: i retroscena della folle notte dello Schalke 04

Diletta Leotta non c'era. Il pancione è troppo grande, impossibile volare, tra poco partorisce. Fisicamente, s'intende, era assente. Col cuore, invece, c'era eccome. Perché sapeva benissimo quanto per Loris Karius, suo marito, fosse importante la promozione in Bundesliga dello Schalke 04 dopo 5 anni di assenza. Lui, che aveva pensato di smettere, che anche in patria per molti era diventato: "il signor Leotta", accompagnato sempre da quel ricordo assurdo delle papere con il Liverpool, in questa stagione non solo è tornato ad essere un calciatore vero, ma anche determinante. Titolarissimo, 29 partite in campionato, appena 3 saltate per un problema alla schiena, la spola con Milano dove, appunto, vivono la moglie e la figlia Aria, in attesa del fratellino che sta per arrivare. Al fischio finale la conduttrice di Dazn gli ha dedicato una lunga lettera su Instagram: "Il calcio è il mio lavoro. Ma, prima ancora, è una scuola di vita. Perché questo sport sa essere duro, a volte spietato... Ti espone, ti mette alla prova, ti fa cadere davanti a tutti. Ma se trovi la forza di restare, di crederci ancora, prima o poi ti riporta esattamente dove meriti di essere. Io quella forza l'ho vista da vicino. Nei silenzi, nei momenti difficili, nei giorni in cui sarebbe stato più facile mollare. E oggi non è solo una vittoria. È una rinascita. È amore per quello che fai. È coraggio. Orgogliosa di te. Come donna, come moglie... e quasi mamma bis. Sempre".