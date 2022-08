Calciomercato Live: notizie e trattative di oggi in diretta

13:43

Fiorentina, Barak dopo la coppa. Poi gli altri colpi

L’acquisto del mediano prescinderà dal risultato in Olanda. Tutte le altre operazioni sono legate al passaggio del turno.

Qualcuno lo ha già ribattezzato come il primo “regalo di Coppa” eppure ormai non c’è più alcun dubbio che Antonin Barak sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina, a prescindere da come andrà il playoff di ritorno di Conference League contro il Twente. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti in modo proficuo i contatti tra i viola e il Verona per chiudere al più presto la trattativa per il centrocampista LEGGI L'ARTICOLO PLUS

Juve all'assalto di Depay. Milik e Arnautovic le alternative

Con il Barcellona ci sarebbe già l'intesa, ma i bianconeri starebbero valutando ora le nuove richieste salariali del calciatore: lo riporta El Mundo Deportivo. "La Juventus prenderà nelle prossime ore una decisione sull'acquisto di Memphis Depay": è quanto afferma El "Mundo Deportivo", ricordando che l'attaccante in uscita dal Barcellona avrebbe cambiato le pretese economiche e ora la valutazione delle sue nuove richieste sarebbe rimessa al club bianconero. APPROFONDISCI

Bologna, Schouten prolunga il contratto fino al 2026: ufficiale

Il centrocampista olandese continua la sua avventura con i felsinei.

Il Bologna blinda uno dei suoi gioielli a centrocampo. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club felsineo annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdy Schouten per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026". Il centrocampista olandese classe '97 ha totalizzato 72 presenze in maglia rossoblù, mettendo a segno 2 reti e fornendo 4 assist. Dall'estate 2019 è al Bologna, proveniente dall'Excelsior. LEGGI TUTTO

Emerson Palmieri al West Ham: visite mediche e firma

L'ex terzino del Chelsea passa agli Hammers a titolo definitivo per 18 milioni di euro.

Dopo la stagione non proprio esaltante in prestito al Lione, Emerson Palmieri passa a titolo definitivo per 18 milioni di euro al West Ham. Il terzino italo-brasiliano, come riporta Sky Sports UK, sta svolgendo la seconda parte delle visite mediche e nelle prossime ore è previsto l'annuncio ufficiale. Sarebbe il settimo acquisto per il club londinese, che andrebbe a superare i 120 milioni di sterline solo in questa finestra di trasferimenti. Agli Hammers l'ex Roma raggiungerà il connazionale Gianluca Scamacca, trasferitosi al club londinese in questa sessione di calciomercato per 36 milioni di euro più 6 di bonus dal Sassuolo. VAI ALL'ARTICOLO

Leao costa troppo: il Chelsea vira su Gordon

Secondo il 'Times' i Blues sono pronti a chiudere per il giovane esterno d'attacco dell'Everton: il risarcimento dovuto allo Sporting ha scoraggiato i londinesi nell'approccio al portoghese del Milan. Un attaccante il prima possibile. E forse due entro la fine di agosto. Il Chelsea sembra guardare al rafforzamento del reparto offensivo come prima risposta al tracollo subito sul campo del Leeds nella terza giornata di Premier League. CONTINUA CON L'ARTICOLO

Il presidente del Tolosa: "Milan-RedBird, firme il 6 settembre"

Da Damien Comolli, numero 1 del club controllato all'85% dai futuri proprietari dei rossoneri intervistato da 'Actu.fr', arriva un inatteso "spoiler" sulla data del passaggio di consegne da Elliott al fondo di Gerry Cardinale. In attesa dell’ufficialità del passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird Capital, con il closing atteso a giorni dopo il signing di fine maggio a festa scudetto appena consumata i tifosi rossoneri guardano alla Francia. LEGGI TUTTO

Milan, il Chelsea fa sul serio per Leao

Secondo il quootidiano Time i rossoneri valutano l'attaccante portoghese 95 milioni. IL VIDEO

Barcellona, De Jong: assalto finale di United e Bayern

Secondo "Mundo Deportivo" gli inglesi non vorrebbero fermarsi all'acquisto di Casemiro, mentre i tedeschi starebbero cercando di avere l'olandese in prestito. Il Manchester United e il Bayern Monaco starebbero provando l'assalto finale per Frenkie de Jong. Secondo "Mundo Deportivo" il club inglese non vorrebbe fermarsi all'acquisto di Casemiro e, dopo aver presentato un'offerta all'Eintracht Francoforte per il portiere Trapp, vorrebbe provarci per il centrocampista olandese del Barcellona per accontentare le richieste del tecnico Erik Ten Hag, che lo ha già allenato ai tempi dell'Ajax e che ritiene indispensabile un nuovo rinforzo in mediana. Dall'altro lato il Bayern Monaco vorrebbe invece de Jong in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula utilizzata dal club tedesco nell'acquisto di Coutinho sempre dal Barcellona, che però in questo momento ha bisogno di migliorare il bilancio vendendo diversi giocatori. Articolo

"Cavani ha scelto Gattuso: accordo con il Valencia"

L'attaccante uruguaiano ha deciso dove giocherà questa stagione secondo quanto riportato da RCM Sport. Nuove conferme sulla possibilità concreta che Edinson Cavani vesta la maglia del Valencia. Secondo quanto riportato da RCM sport, infatti, il nazionale uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo con il club spagnolo allenato da Gattuso. APPROFONDISCI

Napoli, più opzioni per arrivare a Navas. La strategia

Il portiere resta la priorità degli azzurri: Fabian Ruiz a Parigi può facilitare l’affare.

Sono alte le richieste di Keylor Navas per salutare il Paris Saint-Germain due anni prima della scadenza del suo contratto e trattare direttamente col Napoli un nuovo stipendio. È questo l'ostacolo principale a un'operazione che Giuntoli ha definito «in alto mare» - prima della partita col Monza - solo per deviare le attenzioni, una strategia per dedicarsi all'ultimo colpo che, per motivi economici, è anche quello più difficile. APPROFONDISCI

Roma, attesa per Wijnaldum. Si torna sul mercato: c’è Grillitsch svincolato. E Belotti…

Friedkin intende consultare il suo ortopedico di fiducia prima dell’ok all’intervento chirurgico. Un groppo in gola. Amarezza, sconforto, rabbia. Gini Wijnaldum ha perso il sorriso che lo aveva accompagnato sin dal primo giorno la sua avventura romana. Il crac per quel contrasto sfortunato con un compagno ha allontanato il suo debutto da titolare al quale Mourinho stava pensando. Questi sono giorni d’attesa per l’olandese. Domenica gli hanno immobilizzato la tibia destra fratturata con una doccia gessata, ieri il giocatore è tornato a casa, in attesa di una decisione. APPROFONDISCI