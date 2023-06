Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

Aggiorna

ROMA - Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A si sta dedicando all'allestimento delle prossime rose. Tutti i movimenti, i rumors e le trattative in corso della giornata (22 giugno)

14:09 Sassuolo, quanti milioni incassati da gennaio 2022! Affari su affari, al Sassuolo si lavora tanto e bene. La casa neroverde è diventata col tempo sempre più una miniera di talenti. Che vengono scoperti, lanciati, valorizzati e venduti a peso d'oro. Da gennaio 2022 il Sassuolo ha incassato ben 152,5 milioni...LEGGI TUTTO 13:53 Lazio, a gennaio rifiutato Retegui: il retroscena La caccia al vice-Immobile continua in casa Lazio. A gennaio al club biancoceleste era stato proposto Mateo Retegui, l'oriundo del Tigre convocati in azzurro dal ct Mancini. Sei mesi fa "El Chapita" costava 5 milioni, il prezzo con il passare dei mesi, delle prestazioni e dei gol in Nazionale è schizzato verso l'alto. A Sarri, però, il profilo di Retegui non piaceva. LEGGI TUTTO 13:48 Sampdoria, ufficiale la risoluzione consensuale con Djuricic Nonostante un biennale con opzione per un'altra stagione firmato la scorsa estate con la Sampdoria, Filip Djuricic ha risolto il contratto con i blucerchiati. Ecco il comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip Djuricic". 13:38 Juve, ufficiale il riscatto di Milik. Attesa per il futuro di Rabiot La Juventus ha acquistato Arek Milik a titolo definitivo dal Marsiglia. Ieri sera l'annuncio ufficiale. Per l'attaccante polacco ex Napoli il club bianconero ha investito 6,3 milioni più 1,1 milione di bonus, pagabili in tre esercizi. Milink ha firmato un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni netti a stagione. Passando al centrocampo, cresce l'attesa per la risposta di Rabiot: la Juventus ha offerto al francese un rinnovo annuale a 7 milioni più bonus. Sull'ex Psg è sempre forte l'interesse del Manchester United. LEGGI TUTTO 13:30 Lazio, Marcos Leonardo pista concreta: serve prima l'ok di Sarri La Lazio ha messo nel mirino Marcos Leonardo. Il centravanti brasiliano del Santos può essere acquistato per 10-12 milioni con clausola di rescissione a 40. Nei giorni scorsi Lotito ha incontrato Rafaela Pimenta, agente del brasiliano, per sondare il terreno. Marcos Leonardo è uno dei diversi candidati per il ruolo di vice-Immobile. Prima, però, serve l'ok di Sarri. LEGGI TUTTO 13:19 Ufficiale, Nacho Fernandez rinnova con il Real Madrid fino al 2024 Adesso è ufficiale. Continua la storia d'amore tra Nacho Fernandez e il Real Madrid. Il 33enne difensore spagnolo ha appena rinnovato con i Blancos fino al 2024.

12:59 Empoli, c'è l'accordo con il Tottenham: l'obiettivo dell'Inter rischia di sfumare Empoli e Tottenham sono arrivati ad un accordo verbale per il trasferimento di Guglielmo Vicario, 26enne portiere nel giro della Nazionale, in Inghilterra. Gli Spurs hanno messo sul tavolo 20 milioni di euro e incassato l'ok del portiere. Rischia così di sfumare uno degli obiettivi in porta dell'Inter in caso di uscita di Onana. LEGGI TUTTO 12:49 Manchester United, il sogno resta Kane: Hojlund o Kolo Muani le alternative Continua incessante la ricerca di un attaccante per il Manchester United di Ten Hag. In cima alla lista dei desideri dei Red Devils c'è sempre Harry Kane. Il Tottenham non sembra orientato a cedere facilmente il suo bomber. Sempre secondo la stampa britannia, lo United ha iniziato a considerare altre opzioni: Hojlund dell'Atalanta e Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. Tutto però ruota attorno a Kane. in scadenza di contratto con gli Spurs nel 2024. Il Manchester United spera che l'attaccante forzi la mano con il Tottenham. 12:41 Premier, lotta a tre tra Arsenal, Manchester United e Manchester City per Declan Rice Ormai è diventato l'oggetto del desiderio delle big di Premier. Su Declan Rice, centrocampista inglese in uscita dal West Ham, si sta scatenando una super asta. All'Arsenal, che si è già visto rifiutare un'offerta da 105 milioni di euro, si sono aggiunti i due Manchester, City e United. Secondo la stampa inglese, i Red Devils sarebbero propensi ad inserire anche una contropartita tecnica (Maguire o McTominay). I rivali cugini del City, invece, potrebbero mettere sul piatto anche Kalvin Phillips, profilo che piace molto agli Hammers. 12:36 Dalla Spagna: Xabi Alonso successore di Ancelotti dal 2024 Secondo la stampa spagnola, Xabi Alonso sarebbe il principale candidato a raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Tutto questo, ovviamente, se e quando il 64enne allenatore di Reggiolo saluterà la Casa Blanca (per il momento dal 2024) per diventare il commissario tecnico del Brasile. La dirigenza del Real Madrid avrebbe dunque individuato in Xabi Alonso il profilo ideale per la panchina, reduce dalla positiva stagione alla guida del Bayer Leverkusen, arrivato fino alle semifinali di Europa League eliminato dalla Roma. 12:27 Il Napoli prova a tenersi Zielinski e Lozano: Koopmeiners e Zhegrova le alternative Il Napoli vuole far chiarezza attorno alle questioni Zielinski e Lozano. Il presidente del club campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis, cercherà di tenere il polacco e il messicano, ma offrendo loro contratti al ribasso. A quel punto dovranno pronunciarsi i giocatori e i loro rispettivi entourage. In caso di fumata nera, al Napoli piacciono Teun Koopmeiners dell'Atalanta ed Edon Zhegrova del Lille. LEGGI TUTTO 12:18 Ufficiale, la Juve saluta Di Maria: "Grazie, Fideo!" La Juventus e Di Maria si sono detti addio. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali ufficiali, il club bianconero ha salutato e ringraziato il calciatore argentino. Per Di Maria all'orizzonte un ritorno al Benfica.

12:06 Dzeko saluta l'Inter: c'è l'accordo con il Fenerbahce Dopo 8 anni Edin Dzeko saluta la Serie A. L'attaccante bosniaco, in scadenza di contratto con l'Inter, volerà ad Istanbul per accasarsi al Fenerbahce. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo, pronte le visite mediche per Dzeko. LEGGI TUTTO Roma

