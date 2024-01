Calciomercato diretta: segui tutte le trattative di oggi LIVE

12:03

Luka Romero piace al Lecce

Luka Romero è in uscita dal Milan con la formula del prestito, la strada tracciata porta al Como di Fabregas in B, ma è possibile che passino altri due, massimo tre giorni, per capire se partirà uno sprint dalla Serie A, cosa che non si può escludere ma non è nemmeno facile.Piace al Lecce, possibile sondaggio del Frosinone, non si possono escludere altri inserimenti.

11:49

Frosinone, doppia pista

Il Frosinone spinge per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’operazione Nadir Zortea, esterno di fascia adattabile a destra e a sinistra. L’altra pista aperta è quella che porta ad Alessio Zerbin.

11:25

Borussia Dortmund: dopo Sancho, ecco Maatsen

Ufficiale: l'esterno Maatsen rinnova con il Chelsea fino al 2026 e passa in prestito al Borussia Dortmund, che ha già preso Sancho.

11:17

Atalanta, dove va Palomino?

La Salernitana aveva trovato un accordo di massima con l’Atalanta per José Luis Palomino ed era al lavoro per convincere anche l’argentino ad accettare l’offerta granata. Ma nelle ultime ore, sul difensore si è inserito con forza l’Olympiacos che ha presentato una proposta importante al giocatore ostacolando i piani dei campani: ora rischia di saltare.

10:59

Lazio, capitolo rinnovi

Fabiani ha fatto il punto sui rinnovi in casa Lazio. LEGGI TUTTO

10:49

Rennes, Matic rompe il silenzio

Dopo la fuga che ha fatto infuriare il Rennes, il centrocampista è tornato a parlare. La telenovela dell'ex Roma continua. LEGGI TUTTO

10:42

Modena, ecco la punta: ufficiale Gliozzi

Si muove anche il mercato della Serie B. Gliozzi sbarca a Modena dal Pisa nella trattativa che porta Bonfanti ai toscani. Scambio a titolo definitivo, con un conguaglio economico in favore del Modena. Il neo attaccante gialloblù firma fino al 2026 e indosserà la maglia numero 9.

10:26

Roma, ufficiale: Solbakken in Giappone

L'attaccante di proprietà della Roma, chiusa la parentesi in Grecia, vola in Giappone. La sua nuova squadra è l'Urawa Reds. La formula è quella del prestito. LEGGI TUTTO

10:18

Napoli, doppia pista: Traore e Theate

Hamed Junior Traore è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Per la difesa c'è Theate. APPROFONDISCI

10:07

Bologna scatenato: pronto un poker

Chiuso l’affare per Ilic. In Serbia sono sicuri: per il difensore è tutto ok. Adesso Amian dello Spezia, Telles Magno del New York City e Castro del Velez. I DETTAGLI

9:53

Fiorentina, affondo per Vargas

Assalto all'esterno dell’Augsburg, già seguito in passato da Pradè: con 7-8 milioni si può chiudere l’affare, sempre in attesa di capire gli sviluppi per Ngonge e Gil. LEGGI DI PIU'

9:42

Milan, nei pensieri Nianzou

C'è Tanguy Nianzou nei pensieri del Milan, oltre a Brassier. L’obiettivo rossonero può essere individuato nel difensore del Siviglia.

9:27

La Lazio avanza su Neuhaus

Il centrocampista del Gladbach piace ai biancocelesti lo vogliono in prestito con diritto di riscatto. APPROFONDISCI

9:13

Il Besiktas non molla Renato Sanches

Il club turco fa sul serio per il centrocampista della Roma che è in prestito dal Psg. Se parte non mancano le alternative in mezzo. LEGGI TUTTO

9:00

Napoli e Juve, sfida per Samardzic

Rilancio del Napoli per il centrocampista dell'Udinese, che è anche in cima alla lista dei desideri della Juve. APPROFONDISCI

Roma