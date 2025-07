Calciomercato in diretta, da Beukema a Lookman: tutte le trattative di oggi, 18 luglio. Aggiornamenti live

Entra nel vivo una nuova importante giornata di calciomercato . Dalle visite mediche di Beukema con il Napoli al rilancio della Roma per Rios, fino ad arrivare alla trattativa che vede protagonista Ademola Lookman, inseguito dall' Inter di Chivu. Suggestione Milan per Dusan Vlahovic. Acquisti, cessioni e trattative di oggi, venerdì 18 luglio: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:35

Roma, Ferguson sempre più vicino. Wesley freme

Pausa strategica per Wesley, si avvicina Ferguson del Brighton. La Roma ha promesso almeno cinque acquisti a Gasperini. LA SITUAZIONE

10:25

Svolta Juve, in arrivo tre colpi: cosa manca

La Juve accelera sul mercato: dopo aver definito l'operazione Conceiçao con il Porto, Comolli si prepara a chiudere le trattative per Sancho e Hjulmand. ECCO COSA MANCA

10:15

Lazio senza mercato, su chi punta Sarri

La Lazio e il blocco del mercato in entrata: ecco su chi punta Maurizio Sarri in questo ritiro estivo. GUARDA QUI

10:05

Snoop Dogg nuovo co-proprietario dello Swansea

Lo Swansea City è lieto di annunciare che la superstar mondiale del rap e artista multi-platino Snoop Dogg è diventato il nuovo comproprietario e investitore di alto profilo del club. "Il mio amore per il calcio è ben noto, ma per me è speciale diventare proprietario di un club come lo Swansea City", ha dichiarato l'artista ai canali ufficiali del club.

9:55

Le immagini di Beukema a Villa Stuart

Il Napoli accoglie Sam Beukema. Il difensore del Bologna è arrivato questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche di rito con il club partenopeo. LE IMMAGINI DELL'ARRIVO

9:50

Vinicius, pronta una folle offerta dall'Arabia Saudita

I vertici della Saudi League vogliono portare in Arabia Vinicius Jr. Secondo quanto riportato dall'emittente britannica talkSPORT, nonostante la volontà del ragazzo di prolungare il suo accordo con i blancos, sarebbe pronta un'offerta da 350 milioni di euro al Real Madrid. Per il brasiliano, un contratto di cinque anni dal valore complessivo pari ad un miliardo di euro.

9:40

Napoli, non solo Beukema: ora tocca a Milinkovic-Savic

Dopo aver chiuso l'affare Beukema con il Bologna, il ds Manna è già proiettato all'acquisto di un nuovo portiere: passi avanti con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Ngonge può fare il percorso inverso. I COSTI DELL'OPERAZIONE

9:30

Roma, rilancio per Rios

Rios ha scelto la Roma e ha detto sì al quinquennale da 2 milioni di euro a stagione messo sul piatto da Massara. Si cerca l'intesa con il Palmeiras, che chiede 30 milioni più bonus. TUTTI I DETTAGLI

9:25

Vlahovic, Milan alla finestra

Il Milan monitora con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic. Affare molto complicato, ma che potrebbe svilupparsi nel mese di agosto, quando aumenterà la tensione tra l'entourage del calciatore e la Juventus. Il serbo, con il suo agente, ha chiesto una buonuscita pari a 10 milioni di euro. Richiesta giudicata troppo alta dai bianconeri, che attendono l'offerta giusta per il cartellino dell'attaccante. I rossoneri, intanto, restano alla finestra: l'interesse c'è, ma ci si muoverà a fari spenti.

9:22

Napoli, Beukema a Villa Stuart per le visite mediche

Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart intorno alle 9 di questa mattina per svolgere le visite mediche con il Napoli. Poi, la partenza per il ritiro di Dimaro, dove si aggregherà ai nuovi compagni e firmerà il contratto con il club azzurro.

9:20

Inter, trattativa a oltranza per Lookman

L'Inter spinge per Ademola Lookman. Distanza di 10 milioni di euro tra domanda e offerta con l'Atalanta. Si tratta ad oltranza.

