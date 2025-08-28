Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Diretta calciomercato: George-Roma, Kolo Muani-Juve e le altre trattative LIVE

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, in Italia e all'estero i direttori sportivi continuano a lavorare per rinforzare i rispettivi organici: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Diretta calciomercato: George-Roma, Kolo Muani-Juve e le altre trattative LIVE
3 min
Aggiorna

A pochi passi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, le società continuano a lavorare per rinforzare i rispettivi organici e accontentare i loro allenatori. La Roma insiste per George del Chelsea, mentre la Juve si riavvicina a Kolo Muani. Il Milan, dopo i problemi per Harder, vira su Nkunku. Segui tutte le trattative e le ufficialità di oggi, giovedì 28 agosto, su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:16

Nkunku a un passo dal Milan

Sfuma lo scambio Gimenez-Dovbyk. L'attaccante del Chelsea è sempre più vicino alla squadra di Massimiliano Allegri, che nelle ultime ore aveva fatto un ultimo tentativo per il centravanti della Roma. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

13:06

Vardy alla Cremonese

Vardy alla Cremonese, c'è il sì dell'ex Leicester. L'attaccante inglese sta per essere ingaggiato a parametro zero, restano da definire gli ultimi dettagli del contratto. LEGGI TUTTO

12:58

Parma, ufficiale l'acquisto di Oristanio

Il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Gaetano Oristanio, esterno offensivo che arriva dal Venezia a titolo temporaneo con diritto di opzione.

12:56

Juve, cambia l'offerta per Kolo Muani

Si riapre la pista Kolo Muani per la Juventus, che non molla la presa per l'attaccante di proprietà del Psg. Si continua a lavorare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro.

12:55

George-Roma, ora tocca ai Friedkin

Dopo il no di Sancho, la Roma punta George del Chelsea. I Blues chiedono 25 milioni di euro più una ricca percentuale sulla rivendita (superiore al 15%). Si continua a trattare, ma ora tocca ai Friedkin.

Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Milan, arriva NkunkuGasperini aspetta rinforzi