Diretta calciomercato: George-Roma, Kolo Muani-Juve e le altre trattative LIVE

A pochi passi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, le società continuano a lavorare per rinforzare i rispettivi organici e accontentare i loro allenatori. La Roma insiste per George del Chelsea, mentre la Juve si riavvicina a Kolo Muani. Il Milan, dopo i problemi per Harder, vira su Nkunku. Segui tutte le trattative e le ufficialità di oggi, giovedì 28 agosto, su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:16
Nkunku a un passo dal Milan
Sfuma lo scambio Gimenez-Dovbyk. L'attaccante del Chelsea è sempre più vicino alla squadra di Massimiliano Allegri, che nelle ultime ore aveva fatto un ultimo tentativo per il centravanti della Roma. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
13:06
Vardy alla Cremonese
Vardy alla Cremonese, c'è il sì dell'ex Leicester. L'attaccante inglese sta per essere ingaggiato a parametro zero, restano da definire gli ultimi dettagli del contratto. LEGGI TUTTO
12:58
Parma, ufficiale l'acquisto di Oristanio
Il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Gaetano Oristanio, esterno offensivo che arriva dal Venezia a titolo temporaneo con diritto di opzione.
12:56
Juve, cambia l'offerta per Kolo Muani
Si riapre la pista Kolo Muani per la Juventus, che non molla la presa per l'attaccante di proprietà del Psg. Si continua a lavorare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro.
12:55
George-Roma, ora tocca ai Friedkin
Dopo il no di Sancho, la Roma punta George del Chelsea. I Blues chiedono 25 milioni di euro più una ricca percentuale sulla rivendita (superiore al 15%). Si continua a trattare, ma ora tocca ai Friedkin.