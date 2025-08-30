Calciomercato in diretta: Hojlund, George, Kolo Muani e non solo, tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Ultimi tre giorni di calciomercato. Alle 20:00 di lunedì primo settembre si chiuderà la finestra estiva. Le società sono al lavoro per mettere a segno gli ultimi rinforzi. Riflettori puntati su Hojlund, sempre più vicino al Napoli, ma attenzione anche alla questione George per la Roma e alla Juventus che continua a inseguire Kolo Muani. Segui le ultime di calciomercato di questo sabato 30 agosto: aggiornamenti in tempo reale.
9:40
Juve, Kolo Muani fino alla fine
La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus non autorizza adesso una spesa come quella che prevede la richiesta del PSG per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. La Juve vorrebbe cambiare la formula con un prestito con diritto che può diventare obbligo. LEGGI QUI
9:27
Roma, fatta per Tsimikas. George primo nome per la trequarti
Trovato l'accordo tra la Roma e il Liverpool per l'arrivo di Tsimikas, che rappresenterà l'arrivo a sinistra di Angelino. George resta invece il primo nome per la trequarti. LEGGI QUI
9:24
Napoli, Hojlund al traguardo
Il Napoli vede il traguardo per l'arrivo di Hojlund. Possibile già oggi l'arrivo dell'attaccante danese in città. Operazione da 45 milioni di euro complessivi: 5 per il prestito, 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions. LEGGI QUI
9:10
Ultimi tre giorni di calciomercato
Il calciomercato è entrato nel suo rush finale. Lunedì primo settembre, alle ore 20:00, suonerà il gong finale sulla finestra estiva. I club al lavoro per cercare di mettere a segno gli ultimi rinforzi.