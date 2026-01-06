Calciomercato in diretta: Roma, Napoli e Lazio, segui tutte le trattative LIVE

Entra nel vivo la prima sessione di mercato del 2026, con Roma , Lazio e Napoli molto attive in entrata e in uscita. Dalle trattative per Raspadori e Zirkzee alla possibile partenza di Guendouzi in casa biancoceleste, fino ad arrivare alle idee del club guidato da Aurelio De Laurentiis. Segui la giornata in tempo reale su Corrieredellosport.it , fra operazioni in corso e affari conclusi.

10:45

Lazio, la lista di Sarri

Sarri vuole due centrocampisti. Loftus-Cheek è la prima scelta dell'allenatore, la seconda è Samardzic dell’Atalanta, la terza Fabbian. Quest'ultimo piace a Sarri, ma per le caratteristiche fisiche e tecniche che cerca non lo considera in pole. Comunque lo accetterebbe. Il Bologna lo valuta 12-15 milioni. LEGGI QUI

10:35

Basic, gli agenti attesi a Formello per il rinnovo

Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri. LEGGI QUI

10:30

Pressing della Fiorentina su Dragusin

Dragusin è in uscita dal Tottenham. Bisognerà fare i conti con una concorrenza nutrita, motivo per cui l’ex Genoa non sarebbe convintissimo di dialogare fin da subito con i viola che oggi hanno lo status di ultimi in classifica. Paratici proverà a convincerlo, lavorando approfonditamente anche sull'ingaggio visto che Dragusin guadagna poco meno di 3 milioni netti a stagione.

10:20

Fiorentina in pressing per Baldanzi

La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi. I viola sono molto interessati al trequartista, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma. Che da parte sua sarebbe anche disposta a cederlo a gennaio. Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di discussione già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Verosimilmente potrebbe partire in prestito, magari con opzione. LEGGI QUI

10:10

Rosenior prossimo allenatore del Chelsea

Liam Rosenior è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Lo stesso tecnico, attualmente allo Strasburgo, ha confermato: "Posso confermarlo: sto per diventare il prossimo allenatore. Sto per firmare per uno dei club più grandi del mondo".

10:00

La Juve vuole Chiesa: il Liverpool lo cede solo a titolo definitivo

Il club bianconero cerca un vice Yildiz low cost e il profilo del classe ’97 convince tutti per caratteristiche e condizioni economiche, considerando che la Juve vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito. Il Liverpool, da parte sua, punta a cederlo a titolo definitivo e preferirebbe rimandare l’operazione a quando Salah tornerà dalla Coppa d’Africa. Numericamente Chiesa ora è ritenuto indispensabile: è sempre sceso in campo nelle ultime cinque partite di Premier. A Torino sono convinti che l’attaccamento del giocatore ai colori della Juve e la sua voglia di rivalsa possano fare la differenza. LEGGI QUI

9:45

Lucca verso il Benfica: piace molto a Mourinho

Lucca piace molto a Mourinho. Il presidente Rui Costa ha avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione dell’attaccante resta sostanzialmente invariata rispetto a luglio, quando è stato prelevato dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Benfica ha recepito il messaggio e ora sul tavolo ci sono tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto. LEGGI QUI

9:30

Offerta del Fenerbahce per Guendouzi

Dopo Taty Castellanos, anche il mediano potrebbe lasciare la Lazio. Il Fenerbahce avrebbe offerto ai biancocelesti 25 milioni di euro, la richiesta di Lotito è di trenta.

9:26

Le ultime di calciomercato

09:11

Bove tratta la risoluzione con la Roma

La Roma e Edoardo Bove sono al lavoro per definire la risoluzione consensuale del contratto. L’operazione è finalizzata a consentire al centrocampista di intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero. LEGGI QUI

