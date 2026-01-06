Calciomercato in diretta: Roma, Napoli e Lazio, segui tutte le trattative LIVE
Entra nel vivo la prima sessione di mercato del 2026, con Roma, Lazio e Napoli molto attive in entrata e in uscita. Dalle trattative per Raspadori e Zirkzee alla possibile partenza di Guendouzi in casa biancoceleste, fino ad arrivare alle idee del club guidato da Aurelio De Laurentiis. Segui la giornata in tempo reale su Corrieredellosport.it, fra operazioni in corso e affari conclusi.
10:45
Lazio, la lista di Sarri
Sarri vuole due centrocampisti. Loftus-Cheek è la prima scelta dell'allenatore, la seconda è Samardzic dell’Atalanta, la terza Fabbian. Quest'ultimo piace a Sarri, ma per le caratteristiche fisiche e tecniche che cerca non lo considera in pole. Comunque lo accetterebbe. Il Bologna lo valuta 12-15 milioni. LEGGI QUI
10:35
Basic, gli agenti attesi a Formello per il rinnovo
Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri. LEGGI QUI
10:30
Pressing della Fiorentina su Dragusin
Dragusin è in uscita dal Tottenham. Bisognerà fare i conti con una concorrenza nutrita, motivo per cui l’ex Genoa non sarebbe convintissimo di dialogare fin da subito con i viola che oggi hanno lo status di ultimi in classifica. Paratici proverà a convincerlo, lavorando approfonditamente anche sull'ingaggio visto che Dragusin guadagna poco meno di 3 milioni netti a stagione.
10:20
Fiorentina in pressing per Baldanzi
La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi. I viola sono molto interessati al trequartista, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma. Che da parte sua sarebbe anche disposta a cederlo a gennaio. Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di discussione già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Verosimilmente potrebbe partire in prestito, magari con opzione. LEGGI QUI
10:10
Rosenior prossimo allenatore del Chelsea
Liam Rosenior è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Lo stesso tecnico, attualmente allo Strasburgo, ha confermato: "Posso confermarlo: sto per diventare il prossimo allenatore. Sto per firmare per uno dei club più grandi del mondo".
10:00
La Juve vuole Chiesa: il Liverpool lo cede solo a titolo definitivo
Il club bianconero cerca un vice Yildiz low cost e il profilo del classe ’97 convince tutti per caratteristiche e condizioni economiche, considerando che la Juve vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito. Il Liverpool, da parte sua, punta a cederlo a titolo definitivo e preferirebbe rimandare l’operazione a quando Salah tornerà dalla Coppa d’Africa. Numericamente Chiesa ora è ritenuto indispensabile: è sempre sceso in campo nelle ultime cinque partite di Premier. A Torino sono convinti che l’attaccamento del giocatore ai colori della Juve e la sua voglia di rivalsa possano fare la differenza. LEGGI QUI
9:45
Lucca verso il Benfica: piace molto a Mourinho
Lucca piace molto a Mourinho. Il presidente Rui Costa ha avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione dell’attaccante resta sostanzialmente invariata rispetto a luglio, quando è stato prelevato dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Benfica ha recepito il messaggio e ora sul tavolo ci sono tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto. LEGGI QUI
9:30
Offerta del Fenerbahce per Guendouzi
Dopo Taty Castellanos, anche il mediano potrebbe lasciare la Lazio. Il Fenerbahce avrebbe offerto ai biancocelesti 25 milioni di euro, la richiesta di Lotito è di trenta.
9:26
Le ultime di calciomercato
09:11
Bove tratta la risoluzione con la Roma
La Roma e Edoardo Bove sono al lavoro per definire la risoluzione consensuale del contratto. L’operazione è finalizzata a consentire al centrocampista di intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero. LEGGI QUI